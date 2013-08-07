Milli Savunma Bakanı Yılmaz: Enflasyonu daha da düşüreceğiz

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, "Milli gelirimizi 1,3 trilyon dolara, kişi başına düşen geliri de 16 bin dolara çıkaracağız. Enflasyonu daha da düşüreceğiz" dedi.

Ağrı'da Valiliği ve Belediyeyi ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığına geçen Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin halka yakın olduğunu söyledi.

Millete hizmet etmeye çalıştıklarını dile getiren Yılmaz, "Bizim dönemimizde milletimiz 80 yılda alamadığı hizmeti aldı. 1923'ten 2003 başına kadar Türkiye'ye gelen yabancı yatırım miktarı 15,1 milyar dolardır. Yani 80 yılda Türkiye'ye gelen yabancı yatırımdır. 2003'ten 2013 başına kadar yani 10 yılda gelen yabancı yatırım 127 milyar dolar. Yani sadece millete güven vermedik biz. Dışarıdaki insanlara da güven verdik. İşte Türkiye gerek vatandaşına gerekse dünyadaki diğer yatırımcılara güven verir, yatırım yapılabilir ülke denildiği için 80 yılda 15 milyar dolar bir yatırım alırken son 10 yılda 127 milyar dolar yatırım aldı. Meclis tatile girmeden 1 Temmuz'da 10'uncu 5 yıllık kalkınma planını kabul etti. 10'uncu 5 yıllık kalkınma planı, 2014'te başlayıp, 2018'e kadar devam edecek" dedi.

'İşsizliği yüzde 5'e düşereceğiz'

Yılmaz, milli gelirin 1,3 trilyon dolara çıkarılacağını belirterek, şunları söyledi:

"Kişi başına düşen geliri de 16 bin dolara çıkaracağız. Enflasyonu daha da düşüreceğiz. 2002'de iktidara geldiğimizde Türkiye'nin nüfusu yaklaşık 66 milyondu. İşsizlik oranı ise yüzde 11,2'ydi. Şimdi ise nüfusumuz 76 milyon, işsizlik ise 9,2'dir. 2007 yılından bu yana 4 milyon insana iş sağladık. Ama daha herkese sağlayamadık. 2023 hedefimizde de işsizliği Allah nasip ederse yüzde 5'e düşüreceğiz. Dünyanın 10 büyük ekonomisi arasına girdiğimizde Türkiye büyürken Ağrı küçülmez, Ağrı da büyür. İnşallah Ağrı'yı da 21. yüzyılda mutlu insanların beldesi, şehri haline getireceğiz."

Buradan şehir Stadyumu'nda SODES kapsamında düzenlenen bisiklet dağıtma törenine katılan Yılmaz, burada çocuklarla ilgilenerek, projeyi övdü.

Yılmaz, Türkiye'yi de Ağrı'yı da büyütmek için insana ihtiyacın olduğunu belirterek, "Bu insanın hem bedenen hem de fikren sağlam olması lazım. Hep beraber çalışacağız hem Türkiye'yi hem de Ağrı'yı büyüteceğiz. Hiç şüpheniz olmasın ki Türkiye'nin de bugünü dünden daha iyi Ağrı'nın da bugünü dünden daha iyi" değerlendirmesindi bulundu.

Yılmaz daha sonra 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında verilen iftara katıldı.