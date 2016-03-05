Milli Savunma Bakanı: Türk Silahlı Kuvvetleri savaşa hazır!

TBMM Genel Kurulu’nda konuşan Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, “Şundan emin olunuz ki bugün Türk Silahlı Kuvvetleri dünden çok daha güçlü ve savaşa hazır ve hiç şüpheniz olmasın ki Türkiye'nin yarınında da Türk Silahlı Kuvvetleri bugünden daha güçlü ve hazırlı olacaktır” dedi.

Milli Savunma Bakanı, Meclis Genel Kurulu’nda dün bakanlığının bütçesi üzerinde konuştu.

Suriye rejimi ve PYD'nin Halep'in çevresinde ve kuzeyinde Suriye halkına yönelik saldırıların devam ettiğini belirten Milli Savunma Bakanı Yılmaz, “Suriye'deki iç savaş ve insanlık dramı birçok Suriyeliyi mülteci durumuna düşürmüştür. Hâlihazırda 5 milyon Suriyeli, çoğunluğu komşu ülkelerde olmak üzere, Suriye dışında yaşamaktadır. Türkiye 2,5 milyonun üzerinde Suriyeli barındırmaktadır. Bu rakam tek bir ülkedeki en büyük sığınmacı sayısıdır. Türkiye tüm zorluklarına rağmen insani gerekçelerle Suriyeliler ve Iraklılar için açık kapı politikasını sürdürmektedir. Ateşkese rağmen saldırıların devam etmesi durumunda 1 milyona yakın insanın bölgeden kaçarak sınırımıza yönelmesi kaçınılmaz olacaktır. Bu hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın istikrarına bir tehdittir” dedi.

"4 ülkeye ait hava vasıtaları

İncirlik'te konuşlu bulunmaktadır"

Türkiye’nin DEAŞ'le mücadeleye başından beri destek verdiğine işaret eden Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, şöyle dedi:

“Bu kapsamda, DEAŞ terör örgütüne karşı teşkil edilen uluslararası koalisyon birliklerine hava sahasını, üs ve limanlarını açmış, koalisyon karargâhlarında da başından itibaren personel görevlendirmiştir. Hâlen koalisyon üyesi 4 ülkeye ait hava vasıtaları İncirlik'te konuşlu bulunmaktadır. Ayrıca, Türkiye, 28 Ağustos 2015 tarihinden itibaren aktif olarak koalisyon hava faaliyetlerine katılım sağlamaktadır. Bunun yanında, Amerika Birleşik Devletleri'yle birlikte Suriyeli muhaliflere yönelik başlatılan eğit donat programına ev sahipliği yapmış, bölgesel iş birliği kapsamında, Irak kuzey yerel yönetiminin talebi ve ihtiyaçları doğrultusunda Kuzey Irak güvenlik gücü peşmergeye eğitim vermiş -vermekte aynı zamanda- Irak kuzeyi yerel yönetimi ve Irak Merkezî Yönetimi'ne donatım desteği sağlamaktadır.”

“PKK ve PYD aynı terörist havuzunu ve lider kadroyu paylaşmaktadır” diyen İsmet Yılmaz şöyle devam etti:

“ PKK'nın PYD'yle olan ilişkisi aralarındaki pek çok temas ve iş birliğinden kolaylıkla anlaşılmaktadır. PYD'ye yapılacak silah ve teçhizat yardımlarının Türkiye'de terörist eylemler yapan PKK'lı teröristlere ulaştırıldığına dair bulgu ve istihbari bilgiler mevcuttur; bu, ülkemiz için ciddi bir tehdittir. Türkiye uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanarak DEAŞ, PKK ve PYD dâhil olmak üzere her türlü terör örgütüne karşı gerekli tüm tedbirleri almaya devam edecektir.”

"Çözüm sürecini başlatmak doğruydu"

Çözüm Sürecine değinen Bakan Yılmaz, “Çözüm sürecini başlatmak doğruydu. Bu doğru, dün de doğruydu, bugün de doğrudur, yarın da doğru olacaktır. Çözüm süreci, kavga olmasın, silahlar bırakılsın, demokratik mücadele süreci içerisinde her şey tartışılsın, Meclis de nihai kararı versin idi. Ülkeden teröristlerin çıkması doğruydu, yurt dışında bilinen gelişmeler nedeniyle bu süreç durduruldu. Bugün bize terörle mücadelede hukuk devletinin kamu düzenini sağlama gereğinin dışında başka bir alternatif bırakılmadı. Türkiye'nin hukuka saygısı zafiyet olarak algılanmamalı, Türkiye, hukuk devleti içerisinde terörle mücadelesine devam edecektir. Güvenlik güçlerimiz kanunlar çerçevesinde kendine verilen teröristle mücadele görevini şehitler verme pahasına kanunlar çerçevesinde yerine getirmektedir. Çözüm süreci gizli ve saklı bir süreç de değildir, Meclis’te yasası çıkartılmıştır, uygulamaya dair Bakanlar Kurulu Kararı çıkartılmıştır, Resmî Gazete'de yayımlanmıştır, bu da halkın gözü önünde yapılmıştır, Mecliste bu konuya dair araştırma komisyonu da kurulmuştur” dedi.

"Türk Silahlı Kuvvetleri savaşa hazır!"

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, “Şundan emin olunuz ki bugün Türk Silahlı Kuvvetleri dünden çok daha güçlü ve savaşa hazır ve hiç şüpheniz olmasın ki Türkiye'nin yarınında da Türk Silahlı Kuvvetleri bugünden daha güçlü ve hazırlı olacaktır” diye konuştu.