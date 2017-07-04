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Milli Savunma Bakanı: TSK'dan yeni ihraçlar olacak

"Afrin'den tehdit gelirse Türkiye gereğini yapmaktan çekinmez"

04 Temmuz 2017 14:53

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yeni ihraçların olacağını söyledi.

Bakan Işık, Güneydoğu'da devam eden operasyonlarla ilgili de "Silahlı HÜRKUŞ terörle mücadele için bölgeye gönderildi. Gerektiğinde silahlı ANKA'yı da kullanıyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye sınırında PYD ile yaşanan gerginliklerle ilgili Bakan Işık "Afrin sürekli bir güvenlik tehdidi konumuna gelirse Türkiye gereğini yapmaktan çekinmez. Afrin'den yapılan en küçük taciz angajman kuralları gereği misliyle cevaplanıyor" değerlendirmesini yaptı.

 

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