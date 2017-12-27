Milli Savunma Bakanı: S-400'lerde anlaşma sağlandı

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Rusya'dan alınacak S-400 füze savunma sistemine ilişkin "İki sistem, 4 adet batarya. Anlaşmanın hepsi sağlandı" dedi.

Rus basınında çıkan S-400'lerin Türkiye'ye maliyeti 2,5 milyar dolar haberlerine Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Bakan Nurettin Canikli, "Aslında orada imzalanacak olan krediyle alakalı bir konuydu. Daha doğrusu 'Kredi mi kullanalım, yoksa kendimiz mi finanse edelim'in sonunda, 'Bir bölümünü kredili olarak kullanalım' şeklinde görüş ortaya çıktı. Yoksa anlaşma bitti" şeklinde konuştu.

Milli Savunma Bakanı Canikli, Rusya'dan alınacak S-400 füze savunma sistemine ilişkin, "İki sistem, 4 adet batarya. Anlaşmanın hepsi sağlandı" dedi.