Milli Savunma Bakanı S-400'ler için tarih verdi

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, YPG'nin Türkiye için tehdit ve hedef olduğunu söyledi. Bakan Canikli, S-400'lerin ilk teslimatının 2019'da gerçekleşebileceğini açıkladı.

Bakan Canikli Meclis'te yaptığı konuşmada "PKK-PYD, DEAŞ'ın olduğu yer Türkiye için tehdittir, hedeftir. Bu kapsamda uluslararası hukuktan doğan hakkımızı kullanacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" ifadesini kullandı.

Bakan Canikli, NATO tatbikatındaki skandala ilişkin ise ''NATO'daki bu rezillik cevapsız bırakılmayacak'' dedi.

S-400'lerin teslimatı için tarih verdi

Canikli ayrıca Rusya'dan alınan S-400'lerin ilk teslimatının 2019'da gerçekleştirilmesinin planlandığını açıkladı.

Bakan Canikli şöyle konuştu:

''Rusya ile S-400 sistemleri tedariki için sözleşme imzalandı. Biri opsiyon olmak üzere iki S-400 sistemi sözleşme kapsamında tedarik edilecek. İlk S-400 sisteminin teslimatının 2019'da gerçekleştirilmesi planlanıyor.''