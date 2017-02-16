Milli Savunma Bakanı Işık: El Bab'da arzu ettiğimiz sonucu tam olarak alamadık

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında düzenlenen "El Bab operasyonu" ile ilgili olarak "Arzu ettiğimiz sonucu tam olarak alamadık" dedi.

El Bab operasyonunun ardından Rakka operasyonunun gündeme geleceğini ifade eden Işık, "Operasyon Arap unsurlarla yapılmalı" dedi.

Brüksel'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Fikri Işık'ın açıkamalarının ilgili bölümü şöyle:

"El Bab şu an tümüyle kuşatıldı, içeride temizlik yapılıyor. Arzu ettiğimiz sonucu tam olarak alamadık. Rakka operasyonunun yanlış aktörlerle yapılmaması Türkiye'nin önceliği. Türkiye olarak biz, bir terör örgütüne karşı başka bir terör örgütünün kullanılmasını tehlikeli bir gelişme olarak görüyoruz. Meslektaşlarımıza açık açık ifade ettik. 'Bir terör örgütünü başka bir terör örgütüne karşı kullanmayın' diye"

"Yarın ABD Genelkurmay Başkanı Türkiye’de olacak ve Genelkurmay başkanımızla görüşecek. Rakka operasyonunu birlikte yapılıp yapılamayacağı değerlendirilecek. Benim gördüğüm ABD bu konuda kesin kararını vermiş değil. Önümüzdeki günler ABD’nin nihai kararını vermesinde etkili olacaktır"

"Türkiye’de darbe girişiminde bulunmuş bir yapının ABD’de bulunmasını benimsemediklerini söylüyorlar. Ama yargı kararı olduğunu ifade ediyorlar. Ancak Obama’yla aynı duruşta olmadıklarını söyleyebilirim. PYD konusunda da Obama yönetimiyle aynı duruşta olmadıklarını daha esnek olduklarını görüyoruz"