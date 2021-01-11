Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Seçilmiş Cumhurbaşkanı'na “sözde Cumhurbaşkanı” demek, TSK Başkomutanlık makamına saygısızlıktır

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “sözde Cumhurbaşkanı” çıkışına tepki gösterdi. Akar, "Ülkemizin seçilmiş Cumhurbaşkanı'na “sözde Cumhurbaşkanı” demek, bu asil milletin iradesine, binlerce yıllık köklü geçmişe sahip ülkemizin değerlerine, demokrasimize ve TSK Başkomutanlık makamına saygısızlıktır" dedi.

Bakan Akar açıklamasında şunları ifade etti: "Sayın Cumhurbaşkanımız, devlet yönetim sistemimizdeki en üst makam olarak devletimizin bütün kurum ve kuruluşlarının başı ve anayasamızın 117’nci maddesine göre Başkomutanımızdır. Ülkemizin hak, alaka ve menfaatlerini savunmak için gece-gündüz çalıştığımız böyle bir dönemde, ülkemizin seçilmiş Cumhurbaşkanı'na “sözde Cumhurbaşkanı” demek, bu asil milletin iradesine, binlerce yıllık köklü geçmişe sahip ülkemizin değerlerine, demokrasimize ve TSK Başkomutanlık makamına saygısızlıktır. Düzeltilmelidir."