Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya'da Türk askerleriyle bir araya geldi

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya'da Türk askerleriyle bir araya geldi ve Orta Akdeniz'de görev yapan Türk Deniz Görev Grubu gemisi TCG Giresun'u ziyaret etti.

Akar, "Uluslararası hukuk, adalet neyi gerektiriyorsa bu manada buradayız. Libyalı kardeşlerimizle beraberiz. Bundan da vazgeçmemiz söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

NATO görevindeki Türk gemisinin taciz edildiği iddiasıyla ilgili konuşan Akar, "Askeri değil politik birtakım hesaplar peşinde yapılan kumpaslar. Fransa Türkiye'den özür dilemeli." şeklinde konuştu.