Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 1 Ocak'tan itibaren İran sınırında yakalanan göçmen sayısı 587, 62 bin giriş engellendi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sabah gazetesine yaptığı açıklamada, Türkiye-İran sınırında kaçak Afgan göçünün iddia edildiği gibi vahim tablo arz etmediğini, yılbaşından bu yana İran sınırında yakalanan kaçak göçmen sayısının 587, 62 bin kişininse sınırda yakalandığını dile getirdi.

Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu'na değerlendirmelerde bulunan Hulusi Akar, bütün Afganistan için Kabil Havalimanı'nın önemli olduğunu belirterek, "Orası çalışsın istiyoruz. İsterseniz, diyoruz. Ha istemiyorsunuz. 24 saatte terk ederiz orayı. Pakistan'la bu konuda işbirliği yapmayı umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Akar, İHA ve SİHA'ların sınır boyunca uçuş yaptığını, sınırlarda 4 kademeli önlem alındığını da sözlerine ekledi.

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