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Milli Savunma Bakanı: Asker ol üstüne bir de para verelim

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, bir gazetecinin sorusu üzerine, 'Bedelli askerlik olmayacağını çok net şekilde söyledim. Yeni bir gelişme yok. Olmayacak da' dedi

07 Aralık 2013 23:46

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, "Bizden önce askerlik hizmet süresi 18 aydı. Önce 15 aya düşürdük. Şimdi 12 aya düşürdük. 12 ay da normaldir. Her iki ayda bir 2 günlük izin var. Bu da 24 gün, bir ay demektir. Askerlik 11 ay kalıyor. Yedek subay olanlara ise yaklaşık bir yıl oluyor, 2 bin liranın üzerinde de maaş veriyoruz. 'Gel güzel kardeşim yurdumun dört bir tarafındaki güzel kardeşlerimle tanış, bir ol. Kardeş olduğunu gör. Bir de sana üstüne para vereyim' diyoruz. Dolayısıyla askerlikte yeni bir çalışmamız yok" dedi.

Yılmaz, Malatya'daki temasları kapsamında Milli Türk Talebe Birliği  Şubesini ve Sivaslılar Kültür ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti. Sivaslılar  Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Nebi Keleş'ten faaliyetleri hakkında bilgi  alan Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, AKP iktidarlarında yapılan  çalışmalara değindi. Millete hizmeti esas kıldıklarını dile getiren Yılmaz, 2002'de  aldıkları yüzde 34 oyu 2007 yılında yüzde 46'ya çıkardıklarını, 4 yıl hizmet  ettikten sonra da bu oy oranının yüzde 49-50'ye yükseldiğini söyledi.

Bir gazetecinin bedelli askerlikle ilgili sorusu üzerine Yılmaz,  "Bedelli askerlik olmayacağını çok net şekilde söyledim. Yeni bir gelişme yok.  Olmayacak da" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yılmaz, şunları söyledi:

"600 bine yakın insanımız askerden bakaya veya kaçak durumunda.  Bunlardan bir çoğunun yoklama kaçağı olması veya bakaya kalması, ya 'askerlik  kısalacak' ya 'biraz daha bekleyin' ya 'bedelli çıkacak biraz daha bekleyin' diye  düşünmesindendir. Onu da diyenler, Silahlı Kuvvetlerimizin veya Genelkurmayımızın  ihtiyaçlarını dikkate almadan yapılan açıklamalarla bir algı oluşturuluyor.  Bizden önce askerlik hizmet süresi 18 aydı. Önce 15 aya düşürdük. Şimdi 12 aya  düşürdük. 12 ay da normaldir. Her iki ayda bir 2 günlük izin var. Bu da 24 gün,  bir ay demektir. Askerlik 11 ay kalıyor. Yedek subay olanlara ise yaklaşık bir  yıl oluyor, 2 bin liranın üzerinde de maaş veriyoruz. 'Gel güzel kardeşim  yurdumun dört bir tarafındaki güzel kardeşlerimle tanış, bir ol. Kardeş olduğunu  gör. Bir de sana üstüne para vereyim' diyoruz. Dolayısıyla askerlikte yeni bir  çalışmamız yok."

Yılmaz, daha sonra, Birlik Vakfı Malatya Şubesi tarafından düzenlenen  "Varlığa ve Var Oluşa Muhabbetle Bakmak: Vakıf ve Vakıf İnsanı" konulu konferansa  katıldı.

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