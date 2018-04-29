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BBC Türkçe

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'tan Afrin açıklaması: Operasyon gerekirse Türkiye çekinmez

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Türkiye'nin gerek gördüğü takdirde Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesine operasyon yapmaktan çekinmeyeceğini söyledi. Işık, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi alımı konusunda da nihai karar noktasına gelindiğini açıklad

29 Nisan 2018 20:30

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Türkiye'nin gerek gördüğü takdirde Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesine operasyon yapmaktan çekinmeyeceğini söyledi.

TRT Haber'e konuşan Işık, Rusya'nın Afrin'de az sayıda askeri olduğunu belirtti.

Işık, Afrin'deki Rus askerleri ile ilgili olarak "Çekilme durumları var" dedi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ayrıca yakında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde "FETÖ ile mücadele kapsamında" yeni ihraçların da yapılacağını belirtti.

Işık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaklaşık 2 yılda 11 bine yakın terörist etkisiz hale getirildi. Şu anki mücadelede çok ciddi bir başarı var. En az sayıda şehit verilmesi için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Teknolojik imkanlarla askerimizi destekliyoruz.

"Daha fazla İHA kullanıyoruz. Silahlı Hürkuş'u bölgeye gönderdik. Askerimizle artık karşı karşıya gelmeye cesaret edemiyorlar. Türkiye'nin artık hiçbir santimetrekaresi terör örgütü için güvenli değildir. Operasyon yapılamayan yerler vardı. Şu anda Türkiye sınırları içinde operasyon yapamayız denilen hiçbir yer yok."

Son dönemde orduda yaşanan gıda zehirlenmelerine de değinen Işık, "Şu an bütün sistemi gözden geçiren bir çalışma yapıyoruz. Hijyene, yemek pişirme şartlarına dikkat edilmemiş. Gıda kontrolü ile görevli 6 kişi açığa alındı, soruşturma sürüyor. EDOK Komutanlığı Kara Kuvvetli Komutanlığı ile bir çalışma başlattık. Malzeme ile ihale yapmayacağız. Mutfaklarımızı faaliyete geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Işık ayrıca Rusya ile S-400 füze savunma sistemi alımı üzerine teknik çalışmaların bittiğini, nihai karar noktasına geldiklerini açıkladı.

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