Milli Savunma Bakanı: DEAŞ, Müslümanların en büyük düşmanıdır

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Türkiye’nin ve bölgenin 1916’daki Sykes-Picot Anlaşmasından sonraki en büyük türbülansı yaşadığını savunarak, "Bu türbülansın ülkemiz açısından en az hasarla atlatılması ve bölgemizde kalıcı bir istikrarın sağlanması temel önceliğimiz." dedi. Işık, “DEAŞ, Müslümanların en büyük düşmanıdır” ifadelerini kullandı.

Işık, IŞİD ile aktif mücadele eden 14 ülkenin katılımıyla düzenlenecek toplantıya katılmak üzere geldiği Londra’da Türk öğrencilerle bir araya geldi.

Yunus Emre Kültür merkezindeki toplantıda öğrencilere hitap eden Işık, "Şu anda gerek bölgemiz, gerek ülkemiz çok önemli bir dönemeçten geçiyor. Özellikle 1916 Sykes-Picot Anlaşmasından sonraki en büyük türbülansı yaşıyoruz. Bu türbülansın ülkemiz açısından en az hasarla atlatılması ve bölgemizde kalıcı bir istikrarın sağlanması temel önceliğimiz." diye konuştu.

Hükümet olarak bölgedeki gelişmelerin Türkiye için büyük bir sıkıntı oluşturmaması için büyük gayret sarfettiklerini anlatan Işık, "Bu arada, kendi içimizde yaşadığımız sıkıntılar da var. Ama bütün bunları yaparken biz özellikle kendi medeniyet değerlerimizin bize yüklediği sorumluluğun idrakinde hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"DEAŞ, Müslümanların en büyük düşmanıdır"

Bölgede 2003’te Irak’ın işgaliyle başlayan süreçte mezhepçi politikalarla bir bataklığın oluştuğunu anlatan Işık, bunun "dünyanın bugüne kadar gördüğü en azılı terör örgütlerinden biri" diye nitelendirdiği IŞİD’in ürettiğini söyledi.

Batılı muhataplarıyla görüşmelerinde kendilerine "Biz DEAŞ’a sizden daha fazla karşıyız." dediğini aktaran Işık, şunları kaydetti:

"DEAŞ, Müslümanların en büyük düşmanıdır. Çünkü İslam bir barış dinidir. Bu dine ve İslam anlayışına, imajına en büyük darbe diye de bugüne kadar DEAŞ vurdu. Dolayısıyla DEAŞ ile mücadele, Batılılar kadar Müslümanların da görevi. Bunu zannediyorum Londra’da en yoğun sizler yaşıyorsunuz. Daha önce çok daha hoşgörüyle karşılanan bir takım ritüeller, şimdi maalesef ciddi bir hoşgörüsüzlükle karşı karşıya kalma durumunda oluyor. Bu açıdan, bu DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadelemizi sürdürüyoruz. Bölgeden DEAŞ’ın tamamen sökülüp atılmasıyla ilgili çalışmalarımız sürüyor."

"Halep'teki insanlık suçunun bir an önce son bulması için Türkiye elinden geleni yapıyor"

Bölgenin bir türbülans içinde olduğunu belirten Işık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hele hele Halep’te son dönemde yaşanan olaylar, insanlık namına hepimizin yüreğini kanatıyor. Bu insanlık suçunun bir an önce son bulması için Türkiye elinden geleni yapıyor. Bir an önce Halep’teki bu zulmün sona erdirilmesi için gerçekten Türkiye olarak büyük gayret gösteriyoruz. Bir ateşkeste sağlandı şu anda. Ümit ederiz ki bu ateşkes, kalıcı bir barışa dönüşsün. Bu noktada Türkiye olarak biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Ancak bölgemizdeki bu bataklık kurutulmadan da kalıcı bir barışın sağlanması çok mümkün gözükmüyor. Bu noktada hem DEAŞ ile yoğun bir şekilde mücadele etmemiz gerekiyor, hem de bölgede bu bataklıktan faydalanarak kendine teritoryal alan kazanmaya çalışan diğer terör örgütleriyle de mücadele etmemiz gerekiyor."

"Son dönemde terör örgütü PKK'nın belini kıran darbeyi vurduk"

Türkiye’nin aynı andan birden çok terör örgütüyle kararlı bir mücadele verdiğini anlatan Bakan Işık, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak PKK terör örgütüyle 35 yılı aşkın süredir mücadele ediyoruz. Son dönemde terör örgütüne belini kıran darbeyi vurduk. Bundan dolayı da bir terör örgütünün en son girişeceği intihar saldırlarılarına yöneldiler. Ama Allah’ın izniyle, milletimizin sabrı ve kararlılığı bu eylemleri de boşa çıkaracak. Şehitler veriyoruz Allah hepsine rahmet eylesin, yaralılarımız var ama bütün bu terör örgütlerinin Türkiyeye karşı ortak saldırısı karşısında da milletimizin çok büyük bir kararlılığı var. Biz de hükümet olarak bu kararlılığın terör örgütünün tamamen tasfiye edilmesine kadar sürdürülecek mücadele için çalışmamızı sürdürüyoruz. Bu işin de Allah’ın izniyle Türkiye üstesinden gelecek. Terör örgütü mutlaka Türkiye’de eylem yapamayacak duruma getirilecek."

"İşimizin kolay olmadığını biliyoruz." ifadesini kullanan Işık, "Terör örgütü ve onun arkasındaki destekçilerinin kimler olduğunu ve bu noktada hangi kaynaklardan beslendiklerini biliyoruz. Ama sabırla bu mücadeleyi yürütüyoruz. İnşallah bu mücadeleyi Türkiye olarak kazanacağız, hiç tereddütümüz yok." diye konuştu.