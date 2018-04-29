Milli Savunma Bakanı Canikli'den Afrin açıklaması: Temel hedefimiz PYD terör örgütünün tamamen ortadan kaldırılması

Başbakan Binali Yıldırım olası Afrin operasyonu ile ilgili olarak,Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit eden hiçbir oluşumun asla müsamaha ile karşılanmayacağını söyledi. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ise Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinden Türkiye'ye yönelik tehdit seviyesinin her geçen gün yükseldiğini ve Afrin operasyonunun mutlaka yapılacağını belirterek, "Temel hedefimiz PYD terör örgütünün tamamen ortadan kaldırılması" dedi.

A Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Canikli, "Bu operasyon gerçekleştirilecek, yapılacak, Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi. Ama zamanı, saati tamamen harekatın gerekliliği çerçevesinde, harekatın en etkili, en başarılı şekilde yürütülmesiyle alakalı planlamanın bir parçası. Dolayısıyla o çerçevede şu anda gereği yapılıyor. Suriye'nin kuzeyindeki bütün terör hatları, varlığı ortadan kaldırılacaktır. Bunun başka çaresi yok" diye konştu.

Afrin'den gelen atışlara verilen karşılıkla zaten operasyonun fiilen başlamış durumda olduğunu söyleyen Canikli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Muhtemel kayıplarımızın da en aza indirilmesi için gerekli tüm şartların olgunlaştırılması gerekiyor. Bu hassasiyetimizi harekatın her aşamasında uygulamaya geçireceğiz.

Milli Savunma Bakanı, "DEAŞ tehdidi artık hem Suriye'de hem Irak'ta ortadan kaldırılmıştır. Bu gerçek ortadayken halen 'DEAŞ'a karşı odaklansın' gibi bir açıklama gerçekten çok anlamsız" dedi.

Canikli'den önce Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında bir konuşma yapan Başbakan Binali Yıldırım ise Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit eden hiçbir oluşumun asla müsamaha ile karşılanmayacağını belirterek, "Bu bizim en doğal hakkımızdır. Uluslararası hukuktan da, kendi hukukumuzdan da doğan bir hakkımızdır" dedi.

Yıldırım, "Bizim amacımız, bölgede terör varlığını sona erdirmek, zaten yıllardan beri çok acı çeken bölge halkının yeni acılara tekrar maruz kalmasının önüne geçmek" diye konuştu.

Türkiye, Suriye'de Kürt Demokratik Birlik Partisi'ni (PYD), PKK'nın bir uzantısı olarak görüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Salı günü TBMM'de AKP Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "İnşallah yarın öbür gün, kısa bir süre içinde Afrin ve Münbiç'ten başlayarak Suriye'deki diğer terör yuvalarını da birer birer dağıtacağız" demişti.

Olası Afrin operasyonu öncesi Hatay ve Kilis sınırına tank, top, zırhlı araç sevkiyatı sürüyor.