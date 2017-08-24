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Dünya

Milli Savunma Bakanı Canikli, Ukrayna'da kutlamalara katıldı 

Sonat Kerem, Kiev, 24 Ağustos (DHA)- Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve beraberindeki heyet, Ukrayna'nın  Bağımsızlık Günü nedeniyle Kiev'de düzenlenen askeri törene katıldı

24 Ağustos 2017 21:44

Sonat Kerem, Kiev, 24 Ağustos (DHA)- Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve beraberindeki heyet, Ukrayna\'nın  Bağımsızlık Günü nedeniyle Kiev\'de düzenlenen askeri törene katıldı.

Törende, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Ukrayna Savunma Bakanı Stepan Poltorak, ABD Savunma Bakanı James Mattis ve diğer bazı NATO ülkelerinin savunma bakanları da yer aldı.

Canikli ve diğer konuklar, törenin ardından, Kiev\'de 2014 yılında yaşanan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin anıtlarına çiçek bıraktı.  

Bakan Canikli\'nin ve diğer devlet adamlarının meydandan ayrılmasından bir süre sonra, törenin yapıldığı alana yaklaşık 1 kilometre mesafede küçük çaplı bir patlama meydana geldi. Ukraynalı yetkililerin açıklamalarına göre olayda üç kişi yaralandı.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli\'nin bugün yurda dönmesi bekleniyor.

Ukrayna, 24 Ağustos 1991 tarihinde Sovyetler Birliği’nden ayrıldığını ilan etti. 24 Ağustos günü ülkede “Bağımsızlık Günü” adıyla resmi bayram olarak kutlanıyor.

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