Milli Savunma Bakanı Canikli: Sadece ikaz etmekle kalmıyoruz ve kalmayacağız (2)

Enver ALAS/İSTANBUL, (DHA) MİLLİ Savunma Bakanı Nurettin Canikli, ABD\'nin terör örgütü PYD\'ye halen daha TIR\'larca silah ve mühimmat yardımı yaptığını belirterek, \"Bu silahların er ya da geç Türkiye\'ye yönelebileceğini biz biliyoruz, görmekteyiz. Silah yardımı yapan bu ülkeleri her vesileyle en üst seviyeden ikaz ediyoruz. Sadece ikaz etmekle kalmıyoruz ve kalmayacağız\" dedi.

DENİZ HARP OKULU\'NDAKİ TÖRENE KATILDI



Nurettin Canikli Deniz Harp Okulu\'nun Tuzla\'daki yerleşkesinde düzenlenen 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı açılış törenine katıldı.

Törene Bakan Canikli\'nin yanı sıra Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Deniz Harp Okulu Komutanı Tuğamiral İbrahim Özdem Koçer ile okulun öğretim görevlileri ve yeni bahriyeli öğrenciler katıldı.

İLK DERS REKTÖR AFYONCU\'DAN



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan törende ilk dersi Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu verdi. Atatürk\'ün öğrencilik yılları hakkında bilgi veren Afyoncu, O\'nun askeri ve devlet adamlığı başarılarının yanı sıra, 1. Dünya Savaşı ve İstiklal Harbi yıllarında yaşanan siyasi olayları anlattı.

BAKAN CANİKLİ: TEMEL HEDEFİMİZ ...



Daha sonra konuşan Nurettin Canikli, harp okullarının Milli Savunma Üniversitesi çatısı altında bu yıl düzenli öğrenci alımına başladığını söyledi. Deniz Harp Okulu\'nda okuyacak bahriyelilerin geleceğin komutanları olarak Türk denizlerinde ve uluslararası sularda en zorlu şartlarda görev yapacak şekilde yetiştirileceklerini kaydeden Canikli, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında mevzuat değişikliğiyle askeri personel ve harp okullarına öğrenci alımlarının Milli Savunma Bakanlığı çatısı altında toplandığını hatırlatarak, şunları söyledi, \"Öğrenci alımlarında çok ciddi bir çalışma yapılıyor. Akademik ve fiziki yeterliliğe sahip sağlık durumu uygun aday öğrenciler büyük bir dikkat ve hakkaniyetle seçildi. Öğrencilerimizin Anayasa ve demokratik düzene bağlı milli, manevi, kültürel ve tarihi değerleri özümsemiş olmalarını önemli bir kriter olarak belirledik. Bu yıl, her üç harp okulumuza onbinlerce öğrenci başvurdu. Bu aday öğrencilerden Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlık ihtiyaçları göz önünde bulundurularak öğrenci temin edildi.\"

\"TÜRKİYE\'NİN İÇİNDE BULUNDUĞU COĞRAFYA YENİDEN ŞEKİLLENDİRİLMEK İSTENİYOR\"



Bakan Canikli, konuşmasında Türkiye\'nin içinde bulunduğu coğrafyanın yeniden şekillendirilmek istendiğine dikkat çekti. Canikli, \"Muhmemelen coğrafyanın daha kolay yönetilebilmesi için başta Türkiye olmak üzere küçültülmesi, güçsüzleştirilmesi ve kendi dar alanlarında kendileriyle çatışan bir konuma getirilmeye çalışılmaktadır. Türkiye\'nin şu anda karşı karşıya kaldığı saldırılar tesadüfi olamaz\" dedi.

\"BU SİLAHLARIN ER YA DA GEÇ TÜRKİYE\'YE YÖNELEBİLECEĞİNİ BİLİYORUZ\"



Bakan Canikli, ABD\'nin Suriye\'de terör örgütü PKK\'nın kolu PYD\'ye TIR\'larca silah ve mühimmat gönderdiğine dair haberler olduğunu kaydederek, \"Bugüne kadar DEAŞ törer örgütüyle mücadelesinde de ona karşı kullanılmak üzere o gerekçeyle Amerika tarafından PYD\'ye bu silah yardımı yapıldığı hep ifade edildi. Şu anda DEAŞ terör örgütü tehdidi de büyük oranda ortadan kalkmıştır. Bundan sonra bu örgüte silah verilmesinin hiçbir izahı, gerekçesi kalmamıştır. Peki neden hala silah yardımlarını yapıyorsunuz? Bu silahların er ya da geç Türkiye\'ye yönelebileceğini biz biliyoruz, görmekteyiz. Silah yardımı yapan bu ülkeleri her vesileyle en üst seviyeden ikaz ediyoruz. Sadece ikaz etmekle kalmıyoruz ve kalmayacağız\" şeklinde konuştu.

\"BU TOPRAKLARIN SAVUNULMASINI HİÇBİR BAŞKA ÜLKENİN, KİŞİNİN GRUBUN İNSAFINA TERKEDEMEYİZ



\"Bu toprakların savunulmasını hiçbir başka ülkenin, kişinin grubun insafına terkedemeyiz\" diyen Milli Savunma Bakanı Canikli, \"Eğer arazide varlığınızla olabildiğiniz ölçüde dikkate alınırsınız, masada oyuna dahil edilirsiniz. Biz bunu somut olarak Fırat Kalkanı harekatı sonucu elde edilen pozisyon , arazideki varlığımız bize bu alanlarda daha fazla söz söyleme imkanı ortaya çıkardı ve benzeri operasyonların yapılmasının önünü açtı\" ifadelerini kullandı.

\"BİZİM DİKKATİMİZİ SURİYE\'DEN BAŞKA ALANLARA ÇEVRİLMESİ GİBİ ZAAFİYETLERİ ORTAYA ÇIKARMAYACAKTIR\"



Nurettin Canikli, \"Son günlerde Kuzey Irak\'ta yaşanan hadiseler, bizim dikkatimizi Suriye\'den başka alanlara çevrilmesi gibi zaafiyetleri ortaya çıkarmayacaktır. Eğer amaçlarından bir tanesi bu ise yani hukuk dışı sözde referandum ile sağlamaya çalışılan amaçlardan biri Türkiye\'nin dikkatinin Suriye\'den çekilmesiyse Türkiye hiçbir zaman böyle bir oyuna gelmeyecektir. Gereken hassasiyeti Kuzey Irak\'ta gösteriyoruz ama Suriye\'de atılmasa gereken hangi adımlar varsa bunları, kararları, Kuzey Irak\'taki gelişmeler hiçbir şekilde olumsuz etkilemeyecektir\" dedi.

\"BİR DAHA BUNA BENZER ACI TEŞEBBÜSLER YAŞANMASIN DİYE\"



15 Temmuz darbe girişimi sonrası aynı acıların ve teşebbüslerin yaşanmaması izin bir dizi tedbir aldıklarını vurgulayan Canikli, bir çok alanda önemli yapısal reformlara gidildiğini aktardı. Canikli, \"Harp okullarının Milli Savunma Üniversitesi\'ne bağlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki özel hassasiyeti her türlü eğitim ve öğretim faaliyetinde dikkate alan bir müfredat hazırlandı. Bir daha buna benzer acı teşebbüsler yaşanması diye gerekli her türlü tedbiri aldık. Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbay ise Deniz Harp Okulu\'nun en önemli ve belirgin amaçlarından birinin Cumhuriyet ve vazife uğruna seve seve hayatını feda edecek askerler yetiştirmek olduğunu söyledi.

KORAMİRAL ÖZBAY: BİZE DÜŞEN EN BÜYÜK SORUMLULUK \'FİKRİ HÜR, VİCDANI HÜR\' NESİLLER YETİŞTİRMEKTİR



Adnan Özbay, Deniz Harp Okulu\'nun 245. dönem kayıt yaptıran öğrencilerine hitaben yaptığı konuşmasında, \"Unutmayın ki bizlerin yolu Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün çizdiği pozitif bilimden, akıldan, vatan sevgisinden geçen aydınlık yoldur. Bu yoldan ayrılanların ülkesine ve milletine ihanetlerine son olarak 15 Temmuz 2016\'da şahit olduk. Tarihimize kara bir leke olarak geçen bu ihanet harekatı bir kez daha göstermiştir ki bize düşen en büyük sorumluluk Atatürk\'ün de işaret ettiği gibi \'fikri hür, vicdanı hür\' nesiller yetiştirmektir\" ifadelerini kullandı. Tören bando eşliğinde yeni bahriyelilerin Deniz Harp Okulu Marşı\'nı okumasıyla sona erdi. Öte yandan bu yıl Deniz Harp Okulu\'na 1. sınıfa 365, hazırlık sınıfına ise 308 öğrenci kayıt yaptırdı.

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