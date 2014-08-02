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Milli Savunma Bakanı: Bedelli askerlik seçimlerden sonra belli olacak

İsmet Yılmaz: Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra bu yolda yapılacak bir değerlendirme çalışmasının sonucunu bekliyoruz

02 Ağustos 2014 12:44

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, bedelli askerlik konusunda, "Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası bu yolda yapılacak değerlendirmenin sonucuna bakacağız" dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bakayaların oy kullanıp kullanamayacağı sorusu üzerine Bakan Yılmaz, "Milli Savunma Bakanlığı internet sitesine girilirse çok net bir şekilde bir bildiri koyduk. Anayasal hakkı kullanmak her şeyin önünde gelir. Dolayısıyla bu seçimde 'Ben bir bakayayım, seçim için sandığa gidersem polis tarafından veya başka bir şekilde alıkonulurum veya sorguya tabi tutulurum' diye hiçbir kaygıya gerek kalmaksızın herkes gitsin oyunu kullansın. Bu oy kullanımından dolayı hiç kimse askerlik yönünden herhangi bir sıkıntıya uğramayacaktır. Bununla ilgili duyurumuzu da biz Milli Savunma Bakanlığı sitesine koyduk. Bu konuda hiçbir vatandaşmızın bir endişi duymasına gerek yok. Asli vazife vatandaşın vatanadaşlık hakkını kullanması için teşvik etmek, desteklemek ve yardımcı olmaktır. Milli Savunma Bakanlığı olarak da böyle yapacağız. İçişleri Bakanlığı da aynı doğrultuda açıklama yaptı. İçişleri Bakanlığı'nın vazifesi de vatandaşın anayasal hakkını kullanmasını sağlamaktır" dedi.

 

Bedelli askerlik

 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanılığı seçimlerinden sonra bedeli askerlik konusunun takrar değerlendirilebileceği yönündeki sözleri hatırlatılan Bakan Yılmaz şöyle dedi:

"Sayın Başbakanımızın bu sözüne ne bir kelime ekleyecek, ne de bir kelime çıkaracak durumum var. Sayın Başbakanım şunu söyledi. Yeni bir seçim yapılıyor. Seçimden sonra Cumhurbaşkanımız seçilecek. Cumhurbaşkanı aynı zamanda Silahlı Kuvvetlerin de Başkomutanı durumunda. Dolayısıyla başkomutan da şunu söyledi. 'Biz yeni dönemde milletin taleplerine bakar, inceler değerlendiririz. Ve bu doğrultıda bir bedelliye ihtiyaç var mı yok mu değerlendiririz. Onun üzerine ihtiyaç varsa böyle bir düzenleme yapılır. İhtiyaç yoksa bir düzenleme yapılmaz'. Biz de inşallah yeni Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra bu yolda yapılacak bir değerlendirme çalışmasının sonucunu bekliyoruz."

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