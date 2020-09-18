Millî Savunma Bakanı Akar: Yunanistan, NATO'daki görüşmeleri yavaşlatıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunan heyetinin bir takım ön koşullarla NATO'daki görüşmeleri yavaşlattığını söyledi. Akar, "Toplantıları sonuna kadar destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Akar, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimle ilgili açıklamalarda bulundu.

Akar, "Macron buradaki problemlerin üzerine benzin döküyor. Bu da çözümü uzattıkça uzatıyor. Hayal gören Macron'un kendisi. AB'nin burada kural koyma, kuralları değiştirme, sınırları belirleme gibi yetkisi söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın NATO'daki görüşmeleri yavaşlattığını söyleyen Akar, "Yunan komşularımız isteksiz ve birtakım ön koşullarla bu konuları yavaşlatıyor. Toplantıları sonuna kadar destekliyoruz" diye konuştu.