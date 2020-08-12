Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar Azerbaycan'a gitti

Milli Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile birlikte Azerbaycan'a gitti.

Hulusi Akar ve komutanlar, Türkiye-Azerbaycan Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı'nı takip edecek.

Akar ve komutanlar ayrıca Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek.

Tatbikat 29 Temmuz’da başlamıştı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Azerbaycan ile Türkiye arasındaki, canlı atışların yapıldığı büyük çaplı taktik tatbikatlara özel kuvvet birimleri de dahil edildi" denilmişti.