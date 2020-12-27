Millî Savunma Bakanı Akar: Türk unsurlarına yapılacak herhangi bir saldırı girişiminde Hafter unsurları meşru hedef olarak görülecektir

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Ordusu Komutanı General Halife Hafter'in "Türkiye barışı reddetti ve savaşı seçti” sözlerine "Türk unsurlarına yapılacak herhangi bir saldırı girişiminde katil Hafter unsurları her yerde meşru hedef olarak görülecektir" ifadeleriyle yanıt verdi.

NTV'de yer alan habere göre, Libya Ordusu Komutanı General Halife Hafter'in Arabnews'a yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin Libya tezkeresi üzerine Halife Hafter, “Türkiye barışı reddetti ve savaşı seçti” ifadesini kullanmasına Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan yanıt geldi.

Akar, "Bu savaş suçlusu, cani yani katil Hafter ve destekçileri bilmelidirler ki Türk unsurlarına yapılacak herhangi bir saldırı girişiminde katil Hafter unsurları her yerde meşru hedef olarak görülecektir" ifadelerini kullandı.