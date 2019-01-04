Milli Savunma Bakanı Akar: Terör koridoruna müsaade etmeyeceğiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Terör koridoru hayal edenler varsa hayallerinden vazgeçsin. Terör koridoruna müsaade etmeyecğiz, yapılmasının imkan ve ihtimali yok" dedi.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ve diğer yetkililerle, Arifiye'deki 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünde denetleme ve incelemelerde bulundu.

Türkiye'nin güneyinde, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde herhangi bir şekilde terör koridoruna izin vermeyeceklerini belirten Akar, "Bunu hayal edenler varsa bu hayallerinden vazgeçsinler. Buna müsaade etmeyeceğiz. Bunun yapılmasının imkan ve ihtimali yok. 'Ne yaparsınız' diye soracak olurlarsa cevabımız net 'Ölürüz'.

Biz bu yola ölürsek şehit, kalırsak gazi olmak için çıktık. Mücadelemiz ister ülkemizin doğu ve güneydoğusunda isterse Suriye'nin, Irak'ın kuzeyinde en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek. İnşallah milletimiz tek vücut olarak mücadelesini sürdürecek ve bu terör belasından kurtulacağız" ifadelerini kullandı.