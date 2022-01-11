Milli Savunma Bakanı Akar: Sınırlarımızın ötesindeki bu saldırılar tahammül sınırımızı zorlar hale gelmiştir

Akar, AA muhabirinin Akçakale’de 3 askerin hayatını kaybetmesi sonucu başlatılan operasyonlarla ilgili olarak, "Şehitlerimizin kanları yerde bırakılmadı, bırakılmayacak. PKK/YPG hedeflerini güçlü şekilde vurduk, bundan sonra da vurmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar 22 terörist etkisiz hale getirildi. Bu sayının daha da artacağını değerlendiriyoruz" dedi.