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Politika

Milli Savunma Bakanı Akar: Sınırlarımızın ötesindeki bu saldırılar tahammül sınırımızı zorlar hale gelmiştir

"Cezalandırma operasyonlarımız sürecek"

11 Ocak 2022 12:50

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Sınırlarımızın ötesinde planlı yapılan bu saldırılar tahammül sınırımızı zorlar hale gelmiştir. Cezalandırma operasyonlarımız artan bir şiddet ve tempoda devam edecek" dedi.
 
Akar, AA muhabirinin Akçakale’de 3 askerin hayatını kaybetmesi sonucu başlatılan operasyonlarla ilgili olarak, "Şehitlerimizin kanları yerde bırakılmadı, bırakılmayacak. PKK/YPG hedeflerini güçlü şekilde vurduk, bundan sonra da vurmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar 22 terörist etkisiz hale getirildi. Bu sayının daha da artacağını değerlendiriyoruz" dedi.
 
Akar şöyle devam etti:
 
"Cezalandırma operasyonlarımız artan bir şiddet ve tempoda sürecek. Bütün muhataplarımızın mutabakatlar kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmesini beklediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Şehitlerimize tekrar Allah’tan rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz."
 
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