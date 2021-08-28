Milli Savunma Bakanı Akar: Mehmetçik, Afganistan'da görevlerini başarıyla icra etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Mehmetçik, görev aldığı tüm coğrafyalar gibi Afganistan’da da milli, manevi ve mesleki değerlerimize yaraşır şekilde görevlerini başarıyla icra etti. Kabil Havaalanı'ndaki yoğunluk ve gerginliğe rağmen tahliyenin kısa sürede sorunsuz şekilde gerçekleşmesi Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücünü bir kez daha dünyaya gösterdi." dedi.

Akar şunları kaydetti:

"(Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesi) Tacikistan ve Pakistan'da önceden konuşlandırdığımız 8 uçağımızla Kabil-İslamabad arasında hava köprüsü kuruldu. 8 uçak ve 2 helikopterle gerçekleştirdiğimiz uçuşlarla personelimiz ve vatandaşlarımız 48 saatten az bir sürede Kabil'den tahliye edilmiştir."