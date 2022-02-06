Milli Savunma Bakanı Akar Koronavirüs'e yakalandı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, koronavirüs'e yakalandığını açıklamasının ardından siyasilerden geçmiş olsun mesajları paylaşıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar'ın Covid-19 testinin pozitif olduğunu öğrendim. Geçmiş olsun diyor, Rabbimden acil şifalar diliyorum" mesajını paylaştı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Covid testi pozitif çıkan Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Değerli Bakanım; Rabbim, Şafi ismi şerifi ile size şifa versin. Rabbim, her tür hastalıktan ve kötülükten sizi korusun. Amin. Hepimizin duası sizinledir" diye Bakan Hulusi Akar'a seslendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, şu ifadelerle geçmiş olsun temennisini iletti:

"Covid- 19 testi pozitif çıkan Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah tüm hastalarımıza şifalar versin."

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise şu notla geçmiş olsun mesajını iletti:

"Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar’ın COVİD-19 test sonucu pozitif çıkmasından dolayı geçmiş olsun dileklerimi paylaşıyor, Allah’tan acil şifalar diliyorum. Genel sağlık durumunun iyi olmasından memnuniyet duymakla birlikte hastalığı kısa sürede yeneceğine inanıyorum."

Sağlık Bakanı Koca'dan Bakan Akar'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan Bakan Akar'ın sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: