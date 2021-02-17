Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde gerçekleştirilen telefon görüşmesinde; ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayiinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, bölücü terör örgütü PKK tarafından Gara'da şehit edilen personel ve vatandaşlarımız için başsağlığı dileklerini de iletti" denildi.