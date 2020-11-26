Millî Savunma Bakanı Akar: Fransız Senatosu'nun Dağlı Karabağ kararı, Fransa'nın çözümün değil sorunun parçası olduğunu bir kez daha gösterdi

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransız Senatosu'nun hükûmete Dağlık Karabağ'ı bağımsız bir cumhuriyet olarak tanımasını tavsiye eden kararına ilişkin "Fransa'nın AGİT Minsk Grubu'nun Eş Başkanı olarak tarafsız olması gerekmektedir. Bu karar ise Fransa'nın çözümün değil sorunun parçası olduğunu göstermiştir" dedi.

Akar, AA muhabirine yaptığı değerlendirmelerde, "Fransız Senatosunun aldığı karar Karabağ sorununun 30 yıldır neden çözülemediğinin açık bir göstergesi olmuştur. Fransa'nın AGİT Minsk Grubu'nun Eş Başkanı olarak tarafsız olması gerekmektedir. Bu karar ise bunun böyle olmadığını, Fransa'nın Karabağ ile ilgili çözümün değil, sorunun parçası olduğunu bir kez daha göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Fransız Senatosu, hükûmete Dağlık Karabağ'ın bağımsız bir cumhuriyet olarak tanınması yönünde çağrıda bulunan tasarıyı 305 "evet"e karşı 1 "hayır" oyuyla kabul etmişti. 30 senatör çekimser oy kullandı.

Tasarı, "Fransa hükûmetine 'Karabağ Cumhuriyeti'ni tanıması ve kalıcı barışa ulaşılabilmesi için bunu bir araç olarak kullanması" çağrısında bulunuyor. Senato aynı zamanda Paris'in, Avrupa'nın Türkiye'ye daha sert bir karşılık verilmesini sağlamasını talep etti.

Senato, Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili ayrıca uluslararası savaş suçları soruşturması başlatılmasını istedi.

Dışişleri Bakanlığı da tasarıya, "Fransa Senatosu’nun Yukarı Karabağ ihtilafı hakkında dün kabul ettiği karar uluslararası hukukun en temel ilkelerinin, meşruiyetin ve hakkaniyetin iç politika mülahazaları uğruna hiçe sayılmasının ibretlik bir örneğidir. Kararda Türkiye’ye atfen dile getirilen temelsiz iddiaları ise külliyen reddediyoruz" ifadeleriyle tepki göstermişti.