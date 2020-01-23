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Millî Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan tepkisi: İyi komşuluk ilişkilerine göre davranmalarını bekliyoruz

23 Ocak 2020 10:24

Milli Savunma Bakanı Akar, Yunanistan'ın, Ege'de uluslararası anlaşmalarla belirlenen gayri askeri statüdeki 23 adadan 16'sını "anlaşmalara aykırı olarak silahlandırdığını" belirterek "Yunanistan'dan uluslararası hukuka, imzaladığı anlaşmalara ve iyi komşuluk ilişkilerine göre davranmasını bekliyoruz" dedi.

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