Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kuzey Irak'taki üs bölgesine saldırıya ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak’ın Duhok kentinde dün bir Türk üssüne düzenlenen saldırı ile ilgili "Mehmetçik'le mücadele edemeyeceklerini gördüklerinden masum halkı tahrik edip bir yere varmaya çalışıyorlar" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar ile sınır birliklerinde denetleme ve incelemelerde bulunuyor.

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Üs bölgesine yönelik provokasyonla ilgili konuşan Akar şu ifadeleri kullandı:

"Mehmetçik bu provokasyonları boşa çıkardı, Mehmetçik ile halkın arasını bozmaya çalışanlar bir kez daha başarısızlığa uğradı.

"Mehmetçik bu provokasyonları boşa çıkardı, Mehmetçik ile halkın arasını bozmaya çalışanlar bir kez daha başarısızlığa uğradı.

"Etkili operasyonlarımız ara vermeksizin devam edecek. Bütün bu provokasyonları boşa çıkarıp sonuçta bölgeyi teröristlerden temizleyeceğiz."

Ne olmuştu?

Irak'ın kuzeyindeki Şeladize kasabasında dün, Türkiye’nin hava saldırılarında yaşamını yitirdiği belirtilen iki sivilin cenazesinden sonra Türkiye'nin askeri üssüne bir saldırı düzenlenmişti. Irak basınına göre, cenazenin ardından yerel halk önce TSK ile PKK arasında bölgede yaşanan çatışmaları ve bombardımanları protesto etmek için bir gösteri düzenlendi; sonrasında da bir grup askeri üsse yürüdü.

Bu kişiler üste bulunan araç ve çadırların bir bölümü ateşe verirken, Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada "saldırıların sivil kıyafetler içine kendisini gizlemiş PKK’lı teröristler tarafından gerçekleştirildiği" ifade edilmişti. Türk askerlerinin açtığı ateş sonucunda en az bir kişinin hayatını kaybettiği, en az 10 kişinin yaralandığı da belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında ise "Irak kuzeyinde yer alan bir üs bölgemize PKK terör örgütünün provakasyonu neticesinde bir saldırı gerçekleşmiştir. Saldırıda kısmi araç ve malzeme hasarı oluşmuştur. Olayla ilgili gerekli tedbirler alınmaktadır" ifadeleri kullanıldı.