Millî Savunma Bakanı Akar'dan ABD'nin yaptırım kararına tepki: Ülkelerimiz arasındaki ittifakın tüm değerlerini sarsmıştır

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin yaptırım kararına ilişkin olarak, "Bu yaptırım kararı ülkelerimiz arasındaki ittifakın tüm değerlerini sarsmıştır." açıklamasını yaptı.

Bakan Akar, "Müttefiklikle, mevcut askeri, politik gerçeklerle bağdaşmayan kararı kınıyoruz.Ciddi bir hava ve füze tehdidi altındaki ülkemizin ve 83 milyon vatandaşımızın güvenliği için gerekli her türlü tedbir alınmakta ve alınacak. Bir NATO üyesi ülkeye yaptırımın, müttefiklik ruhuna zarar vermenin ötesinde müttefikler arasındaki güveni kökünden sarsacağı açıktır. Ülkemizin ve asil milletimizin savunma ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edilecektir." ifadesini kullandı.

Millî Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kore Savaşı'ndan bu yana müttefikimiz olan ABD ile mevcut askerî, politik durum çerçevesinde bölgesel ve küresel savunma ve güvenlik konularında iş birliği ve dayanışmaya dönülmesi, bölgesel ve küresel barış ve güvenliğe de önemli katkılar sağlayacaktır." denildi.