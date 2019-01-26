Milli Savunma Bakanı Akar: Bu çağda haritanın 'çok gizli'si mi olur

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, organizasyon şemasında İstihbarat ve İstihbarata Karşı Koyma Şubesi de bulunan Harita Genel Müdürlüğü bünyesindeki haritalar hakkında açıklama yaptı. Akar gizliliğe yönelik olarak, "Bu çağda haritanın 'çok gizli'si mi olur. Günümüzde çok gizli kalması gereken 'maksat ve hedef'tir" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da asker kamuflajı giyerek gittiği sınır hattında çekilen fotoğraflardaki haritalar buzlanarak servis edilmişti. Fotoğrafın çekildiği sırada Akar Genelkurmay Başkanı olarak görev yapıyordu.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar'ın "SGK’lı ‘er’lik ve 600 lira harçlık planı" başlıklı yazısında aktardığına göre Akar, yeni askerlik sistemi hakkında da açıklama yaptı.

Munyar'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ‘er’lerin aylık harçlıklarının 300 liradan 600 liraya çıkarılabilmesi için çalışma yaptıklarını belirterek, “Ayrıca, ‘er’lerimizin askerlikleri başladığı andan itibaren SGK’lı yapılması da gündemimizde var” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla dün tanıtımı yapılan “HGM Atlas” ve “HGM Küre”nin hazırlıkları sırasında ilgili birimdeki üst düzey subaylar Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la kuşkularını paylaştı: - Komutanım, bizim haritalar “çok gizli”dir. Bunları kullanıma açmak ne kadar doğru olur? Akar, kuşkuları gidermek için Google’ı örnek gösterdi: - Google’a girince dünyanın her tarafını uydu fotoğrafları, ona göre hazırlanmış haritalarla görebiliyor herkes. Bu çağda haritanın “çok gizli”si mi olur. Ardından ekledi: - Günümüzde çok gizli kalması gereken “maksat ve hedef”tir. Onun dışındaki birçok veri herkes tarafından kolaylıkla görülüyor, izleniyor, elde ediliyor.

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