Milli Savunma Bakanı Akar: Bir önceki tezkereyle birebir aynı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk askerinin Irak ve Suriye'deki görev süresini uzatan Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin bir önceki tezkere ile birebir aynı olduğunu ifade etti; söz konusu tartışmalarla ilgili, “Bu tür yanlış bilgilerle Mehmetçiğin moralini bozmayalım” dedi.

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge’nin aktardığına göre, Bakan Akar AKP, MHP ve İyi Parti’nin “evet” oyuyla geçen tezkereye ilişkin tartışmalarıyla ilgili olarak, “TSK Cumhuriyet dönemindeki en yoğun tatbikat ve operasyonları yapıyor. Milletimizin her zamanki desteğini arkamızda hissediyoruz. Bu fedakâr ve kahraman askerimizin moralini yüksek tutmamız gerekiyor. Mehmetçiğin bu morale ihtiyacı var... Yanlış bilgiler, iddialar moral ve motivasyonu olumsuz etkiler. O nedenle siyasetten medyaya toplumun her kesiminin bu konuda (tezkere tartışmaları) dikkatli ve özenli olması gerekiyor. Bu tür yanlış bilgilerle Mehmetçiğin moralini bozmayalım...” ifadelerini kulandı.

"Yabancı asker vurgusu tamamen DEAŞ’la mücadele uluslararası koalisyonu kapsamında yapılan mutabakatlar doğrultusunda konmuştur"

Muhalefetin söz knousu tezkerenin bir öncekiyle aynı olmadığı iddiasına, “Hayır, birebir aynı tezkere” diyerek yanıt veren Bakan Akar, tezkerenin iki yıllığına çıkarılmasına ve içinde yer alan “yabancı asker” ifadesine ilişkin olarak da şunları kaydetti:

“Arkadaşlar... Tezkeredeki bu yabancı asker vurgusu tamamen DEAŞ’la mücadele uluslararası koalisyonu kapsamında yapılan mutabakatlar doğrultusunda konmuştur. Yani birlikte görev yaptığımız yabancı askerler var. Bu mutabakatlar kapsamında limanlarımızı ve gerektiğinde hava sahamızı ve üslerimizi DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadele kapsamında kontrollü olarak kullanıma açtık. Oradaki üs bölgelerinde koalisyon güçleriyle iş birliği var. Bu nedenle tezkereye yabancı askerlerle ilgili maddeyi koyduk, zaten bir önceki tezkerede de var. Bunun dışında başka ne olabilir? 2 yıl uzatılması ise tamamen pratik ve idari nedenledir.”

“Harekât gerektiği zaman ve gerektiği yerde yapılır”

Tezkereyle beraber çıkan yeni bir Suriye harekâtı söylemleriyle ilgili de konuşan Akar, “Harekât gerektiği zaman ve gerektiği yerde yapılır. Bugüne kadar nasıl yapıldıysa yine yapılır. Harekâtın ne zaman yapılacağı durum ve şartlara bağlı” dedi.