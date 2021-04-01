Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştü

Akar'ın Austin ile görüşmesinde bölgesel güvenlik ve ikili savunma iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede, iki savunma bakanının bölgesel güvenlik ve ikili savunma işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.

Görüşmede her iki bakan tarafından, "Stratejik ilişkilerin önemi, Bölgesel ve küresel güvenlik konusunda ortak bir anlayış geliştirilmesi, Sorunların stratejik ortaklık ve müttefiklik ruhuna dayalı olarak çözüme kavuşturulması" konularının altı çizildi.



Bakan Akar ve Bakan Austin, iki ülke arasındaki askeri ilişkileri güçlendirirken daha yakın işbirliği ve koordinasyona olan bağlılıklarını tekrar teyit etti.

Ayrıca Bakan Akar, Savunma Bakanı olarak atanan Bakan Austin'i bir kez daha tebrik etti.