Milli Savunma Bakanı: Ağustos'ta bir YAŞ daha yapmayı planlıyoruz

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, OHAL kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) birlikte Genelkurmay Başkanı olarak atanabilmek için aranan kuvvet komutanlığı yapma şartının kaldırılmasının ardından Ağustos ayı içinde bir Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) daha yapmayı planladıklarını belirtti. Darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a "Ben sizi korurum" diyen Orgeneral Ümit Dündar'ın son KHK ile Genelkurmay Başkanı olma yolunun açılmasından sonra konuşan Işık, "Ağustos ayı içerisinde albayların durumunu görüşmek için görev süresinin uzatılması ile ilgili Yüksek Askeri Şûra’yı toplamayı düşünüyoruz" dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Bakan Fikri Işık’ın değerlendirmeleri özetle şöyle:

İki ayda iki YAŞ: Başbakanlık’tan bir tarih bekliyoruz. Burada da konu özellikle albayların durumu olacak. Yani görev süresinin uzatılması uygun görülen albayların görev sürelerinin uzatılmasıyla ilgili bir YAŞ toplantısı yapmayı hedefliyoruz. Haziran ayında, 15 Temmuz’dan önce çıkarılan yasayla hizmetine ihtiyaç duyulan albayların görev sürelerinin uzatılması imkânını getirdik. Bu konuda teknik çalışma tamamlandı. YAŞ’ta bu konu değerlendirilecek.

MSB’nin tamamen sivillerden oluşması da yanlış: (TSK’nin yeni yapısı) Milli Savunma Bakanlığı’nın fiili görevlerini de üzerine almış Genelkurmay Başkanlığı’nın üzerindeki gereksiz yükleri alıyoruz. Genelkurmay Başkanlığı’nı kendi askeri asli işlerine döndürüyoruz. MSB’nin tamamen askerlerden oluşması ne kadar yanlışsa, tamamen sivillerden oluşmasının da yanlış olacağını düşünüyoruz. Kapalı yapılarda birbirlerine karşı her yapı kuşkuyla bakar. Birlikte çalışma önce kuşkuları ortadan kaldırır.

Zinciri bozmuyoruz: Emirkomuta zincirini askerin asli işlerinde kesinlikle bozmuyoruz. Genelkurmay Başkanı’nın seçimi konusunda Bakanlar Kurulu’na daha geniş bir alanda tercih imkânı getirdiklerini bildirdi.

Akıncılar’dan kaçacaklardı: Darbenin başarısız olduğunu anladıkları anda üç Casa uçağını hazır ettiler, kaçacaklardı. İki şey yaptık, bir pistlerin vurulması, iki helikopterlerin kalkışına izin verilmemesi, fiilen engellenmesi.

İlk sevkıyat pazartesi: 15 Eylül’e kadar zırhlı araçların İstanbul ve Ankara’dan, daha önce belirlenmiş yerlere taşınmasıyla ilgili süreci tamamlayacağız. TOKİ ile de görüştük, bu giden zırhlı araçlar ve oradaki personelin kalabileceği, özellikle prefabrik yapıların hızlı bir şekilde inşası için TOKİ çalışmaya başladı. İnşallah bu hafta pazartesi günü ilk sevkiyat gerçekleşecek. İlk sevkıyatı Ankara’dan Çankırı’ya yapacağız.