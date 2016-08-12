Milli Savunma Bakanı: 3 bin 185 asker TSK'dan ihraç edildi, 162 asker firarda

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Toplam 162 asker firarda görünüyor, aranıyorlar" dedi. Işık, Habertürk canlı yayınında yaptığı açıklamada, "3 bin 185 asker TSK'dan ihraç edildiğini söyledi.

Bakan Işık, "Eylül'ün 15'ine kadar Ankara ve İstanbul'daki birliklerin taşınmasını hedefliyoruz. Akıncılar'da Demokrasi Parkı yapılması konusunda irade var" diye konuştu.

Bakan Işık'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

YENİ KHK: Kararname hazır. Temel önceliğimiz TSK'nın 265 pilot ihraç edildi, acil durumlarda yetecek pilotumuz var ama olması gerekenin altındayız. Dolayısıyla bazı düzenlemeler yapıyoruz. FETÖ'nün zorla ayrılmasına neden olduğu, sınıf subaylarının dönüş hakkı gibi pek çok düzenlemeyi içeren bir kararname olacak. Önceki KHK'deki bazı teknik düzeltmeler olacak. Bu KHK hazır, yayınlanmasını bekliyoruz.



Daha önce Milli Savunma Bakanlığı ile kuvvet komutanlığı ilişkisini düzenlemiştik. Genelkurmay ile ilişkiler vardı. Bazı netleştirmeler yapıyoruz. Genelkurmay asli işlerinde kuvvet komutanlıklarıyla emir-komuta zinciri içinde çalışacak. Orada oluşan bazı tereddütleri giderecek düzenlemeler.



Kararnamenin mimarisi oluşturulurken, önceden yapılan çalışmalar değerlendirildi. Kararname çıkarma yetkisi Bakanlar Kurulu'nda. Kurul yetkiyi inceler. Bu KHK'dir, bunun yetkisi hükümettedir ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın onayıyla yürürlüğe girer. Bu Sayın Cumhurbaşkanı ile yapılan toplantı sonucu ortaya çıkmıştır. Genelkurmay'ın görüşü alındı, alınmadı yersiz bir tartışma.



TSK'NIN YAPILANMASI: Türkiye çok uzun yıllar maalesef iç tehdit öncelikli savunmayı benimsemiş. TSK'nın yapılanması da iç tehdit öncelikli oluşturulmuş. Bunu özellikle, günümüz Türkiyesinde geçerli olmadığını biliyoruz. Türkiye artık dış tehdit ve asimetrik tehdidi ön plana alan savunma konseptine ihtiyaç var. Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde çalışma yapıldı, ancak akamete uğratılması için çalışma yürütüldü bazı odaklar tarafından. Bunu yeniden getirmek istiyoruz. TSK'nın buna göre yapılandırılması, birliklerin buna göre konuşlandırılması, hangi birliğin ne kadar ihtiyacı var, hangi teknoloji ne kadar silha bulundurmalıyız. Buna göre şekillenecek.



İHRAÇ EDİLENLERİN DURUMU: Mağdur edilen insanların durumu için çalışma başlatılmıştı. Ben de 'Hangi safhada' diye sorduğumda 'Kurum görüşleri alınıyor' denilmişti. Önümüzdeki acil çalışmalar bitirildikten sonra, hangi adımları atabiliriz, diğer partilerin görüşlerini aldıktan sonra neticelendireceğiz. Ancak acil konular var şu anda.



Pilot ihtiyacımız olduğu için acil düzenleme yapıyoruz. İnsanlarımız güven içinde olsun. Ancak dünya standartlarını yakalamalıyız. Bu atama döneminde, 15 Temmuz'dan sonraki dönemde, daha önce Balyoz'da mağdur edilmiş bazı askerler terfi ettirildi ve önemli görevlere atandı. Hükümetimizin tavrı belli, mağduriyetleri giderecek adımlar atacağız.



ASKERİ LİSELERİN KAPATILMASI: Şu andaki bir gerçek bu askeri liseler çok uzun yıllardır bu yapının kontrolünde. Sınav sorularının çalındığı gerçek. Yaverin açıklamalarında 1989 yılda olduğunu söylüyor. Bu sistematik hale getirilmiş. Gelişmiş ülkelerde lise çağındaki çocuktan asker yetiştirme işi yok. Daha gelişimini tamamlamamış, kimliğini ve kişiliğini oluşturmamış, sosyalleşme dönemide alıyorsunuz askeri okulda yetiştiriyorsunuz. Burada demokratik anlayışı geliştikten sonra asker olması demokratik ülkelerin tercihi. Liseyi bitirmiş, kişisel gelişimini tamamlamış, sosyalleşmiş, demokratik anlayışı benimsemiş çocuklardan aldığımızda, darbe anlayışının değişeceğine inanıyoruz.



BİRLİKLERİN TAŞINMASI: Önümüzdeki bir ay içinde bunları tamamlamayı hedefliyoruz. Eylül'ün 15'ine kadar Ankara ve İstanbul'daki birliklerin taşınmasını hedefliyoruz. Çalışmalar sürüyor, planlama yapıldı. Bazı birlikler 10 gün, bazıları 20 gün, bazılar bir ay içinde taşınacak. Bu alanlar halkın kullanımına ve kamuya sunulacak. Akıncılar'da Demokrasi Parkı yapılması konusunda irade var.