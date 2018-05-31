Milli Savunma Bakanı: 16 yılda hiçbir kriz yaşamadık...

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, 24 Haziran'a ilişkin olarak "O gün bu millet Türkiye'yi geriye götürmek isteyenlere bir kez daha 'dur' diyecek" dedi.

Türkiye'de AKP iktidarında 16 yılda hiçbir kriz olmadığına dikkati çeken Canikli, "Geçtiğimiz 10 yılda 4 tane büyük ekonomik kriz var, başka bir şeye bakmaya gerek yok ama 16 yılda hiçbir kriz yok. Ekonomimiz son derece sağlam. Elbette bazı problemler yaşadık, her zaman olur problemler, bunlar normaldir, problemleri aşarsınız. Bahsettiğim problemler onlar değil, çok büyük krizler, mesela 1991'de yaşandığı gibi, 1994'te yaşandığı gibi, hele 2001 krizi öyle bir saldırdılar ki gecelik faizler yüzde 6 bin 500'e çıktı" diye konuştu.

Giresun'un bugün değil her zaman destek verdiğini vurgulayan Canikli, şöyle devam etti:

"21 Temmuz 2001 hatırlayın, henüz AK Parti'nin kuruluşundan önce bu kutlu yürüyüş Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Giresun'dan başladı, buradan başladı ve durmadan yoluna devam ediyor, bundan sonra da devam edecek. Allah'ın izniyle bu kutlu yürüyüşü kimse durduramayacak çünkü bu kutlu yürüyüş milletin yürüyüşüdür. Bu yürüyüş Türkiye'nin yürüyüşüdür çünkü bu yürüyüş Türkiye'nin mazlumlarla bütünleşme yürüyüşüdür."

Türkiye'de AKP iktidarında 16 yılda hiçbir kriz olmadığına dikkati çeken Canikli, "Geçtiğimiz 10 yılda 4 tane büyük ekonomik kriz var, başka bir şeye bakmaya gerek yok ama 16 yılda hiçbir kriz yok. Ekonomimiz son derece sağlam. Elbette bazı problemler yaşadık, her zaman olur problemler, bunlar normaldir, problemleri aşarsınız. Bahsettiğim problemler onlar değil, çok büyük krizler, mesela 1991'de yaşandığı gibi, 1994'te yaşandığı gibi, hele 2001 krizi öyle bir saldırdılar ki gecelik faizler yüzde 6 bin 500'e çıktı." diye konuştu.

Canikli, AK Parti iktidarı öncesinde 2002'nin sonlarında doların fiyatının o günkü rakamlarla 1 milyon 600 bin lira olduğunu anımsatarak, "1987'de bin 23 lira, 2002'de 1 milyon 600 bin lira, yani 16 yılda doların fiyatı kaç kat artmış biliyor musunuz? Bin 545 kat artmış, 16 yılda doların fiyatı bin 545 defa artmış, bin 23 liradan bir milyon 600 bin liraya çıkmış." dedi.

AK Parti iktidarı döneminde ise doların 2,2 kart arttığını ifade eden Canikli, şu değerlendirmede bulundu:

"Bir tarafta bizden önceki 16 yılda bin 545 kere artmış dolar, bizim 16 yıllık hizmet dönemimizde sadece 2,2 kat artmış. Değerli kardeşlerim, bundan başka güzel ölçü olabilir mi? İşte buna saldırıyorlar, bunun için uğraşıyorlar. Türkiye ekonomisi yine geçmişte olduğu gibi krizlerle karşı karşıya kalsın ve biz hükümetlere istediğimiz her şeyi kabul ettirelim. Geçmişte bunları da yaptılar."

Canikli, artık o günlerin geride kaldığını vurgulayarak, köprünün altından çok sular geçtiğini, bugünkü Türkiye'nin o günkü Türkiye'den çok farklı olduğunu belirtti.

Bunun nedeninin ise milletin kendisinin olaya el koyması olduğuna işaret eden Canikli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer bu millete yönelik olarak bu ülkenin birlik beraberliğini ortadan kaldırmaya yönelik bir saldırı olduğu zaman ister ekonomide ister güvenlikte fark etmez, milletimiz artık doğrudan olaya müdahale ediyor. Yoksa 15 Temmuz hain darbe girişiminde insanlarımızın tankın önüne yatmasını, silahın karşısına göğsünü siper etmesini nasıl izah edersiniz, bunun başka anlamı var mı? Böyle bir yürek, milletimizin doğrudan müdahale iradesi olmazsa bunu nasıl izah edersiniz?"

Canikli, Türkiye'nin yürüyüşünün durdurulmaya çalışıldığını ifade ederek, "Aslında o kadar kötü düşünceleri var ki onları saklayamıyorlar bile, onları gizleyemiyorlar. Düşünün bir cumhurbaşkanı adayı çıkıp diyor ki 'Ben Türkiye'nin yerli milli otomobil projesini durduracağım' diyor. Yazıklar olsun ve ondan sonra diyor ki 'Ben Almanya'da BMW otomotiv firmasını gezdim, çok beğendim' diyor, ya sen kimin temsilcisisin?" ifadesini kullandı.

"Yerli ve milli otomobil projesini gerçekleştireceğiz"

Kim ne yaparsa yapsın yerli ve milli otomobil projesini gerçekleştireceklerini belirten Nurettin Canikli, "Sadece onu değil, engellemek istedikleri bütün yatırımları. Sonra bir tanesi çıkıp diyor ki 'Ben diyor, hızlı tren yatırımını durduracağım.' Kim kullanıyor hızlı treni, kim hızlı trene biniyor? Vatandaş, hepimiz biniyoruz, büyük kolaylık." diye konuştu.

Canikli, Ordu-Giresun Havaalanını inşa etmeye çalıştıkları zamanlar da özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin "Yapamazsınız, halledemezsiniz, paranız yok" dediğine dikkati çekerek, "Neler demediler, o günkü gazeteleri açın, bakın. Çatlasanız da patlasanız da yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Biz bu millete hizmet etmeye devam edeceğiz, bizim görevimiz o." dedi.

Bir başka cumhurbaşkanı adayının "Ben bütün yatırımları durduracağım" dediğini anlatan Canikli, şunları söyledi:

"Bunu, bu milletin gözünün içine baka baka söylüyorlar, utanmadan, sıkılmadan söylüyorlar. Demek ki niyetleri belli, o yatırımların durdurulmasını isteyenler, yurt dışında başkaları da var. Aslında onların sözcülüğünü yapıyorlar, onların menfaatine hareket ediyorlar. Dünyanın en büyük üçüncü havalimanının yapılması Türkiye'nin itibarını artırır ve bir ihtiyaçtır çünkü mevcut havaalanları yetmiyor, karşılamıyor talebi. Ne yapacaksınız? Daha büyüğünü yapacaksınız."

Nurettin Canikli, bir cumhurbaşkanı adayının daha da ileri giderek şehir hastanelerine de gerek olmadığını söylediğini hatırlatarak, "Aynen böyle söylüyorlar çünkü onların döneminde sağlık sektörünün nasıl yerlerde süründüğünü, bu milletin nasıl eziyet çektiğini hepimiz biliyoruz. Yine o görüntülerin gelmesini istiyorlar. Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü olduğu dönemde SSK hastanelerinin o içler acısı rezil durumuna tekrar dönmek istiyorlar. Artık o tür görüntülere, fotoğraflara dönemeyiz. Millet onları aştı, Türkiye onları aştı." dedi.

Milli Savunma Bakanı Canikli, 24 Haziran'ın yeniden bir bayram olacağını kaydederek, "Demokrasi bayramı, o gün bu millet Türkiye'yi geriye götürmek isteyenlere bir kez daha 'dur' diyecek. Giresun 'dur' diyecek ve 24 Haziran'da Giresun'dan yeni bir destan bekliyoruz, sandıklar patlayacak inşallah." ifadesini kullandı.