Milli Savunma Bakan: Bedelli askerlik için hiç ümit yok

T24 - Bakan Gönül, İzmir programı kapsamında Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği’ni ziyaret etti. Ziyarette, referanduma ilişkin çok şey söylendiğini, pozitif hukuk açısından neyin gelip, neyin gittiğinin konuşulduğunu anlatan Gönül, ancak medyanın buna önem vermediğini, siyasi sloganların öne çıktığını söyledi.



Referandumun bir seçim ya da güven oylaması olmadığını anlatan Gönül, "Yürütme organı bazı tasarruflarda bulunur. Yasa çıkarır. Gerek icra, gerek yasama Anayasa ile sınırlandırılmıştır. Hizmetleriniz anayasa değişikliği olmadan yürüyemeyecek hale gelince değiştirme gereği hissediyorsunuz" diye konuştu.



Anayasanın 72. maddesinin "Her Türk askerlik mükellefiyeti ile sorumludur" dediğine dikkati çeken Bakan Gönül, şöyle konuştu:



Biz kanun çıkardık, bir ailenin bir evladı şehit düşmüşse diğerleri gitmeyecek dedik. Bu Anayasaya aykırı bir kanun. ’Her Türk’ diyor. Allah’tan Anayasa Mahkemesi’ne gidilmedi. Gidilseydi, mahkeme istemese de bozacaktı kararı. Bir başka konu, kamu hizmetine girerken KPSS olacak dendi. Kanun çıkardık, ’Şehitlerin eşleri, kardeşi veya çocuklarının biri KPSS’siz kamu kurumlarına kadrolu olarak girebilir’ dedik. Bunların hepsini bir araya koyduğunuz zaman, ’Anayasayı değiştirelim de hepsini düzgün yapalım’ diyorsunuz."



Anayasa Mahkemesi ve HSYK’nın yapısının önemli olduğunu belirten Gönül, şöyle devam etti:



"Yargı hakimiyeti, egemenlik hakkını kullanıyor, Türk milleti adına karar veriyor. Türk milleti adına karar veren HSYK bugün 7 kişi. Burası idari bir kuruluş. Montesquieu, ’Mahkemelere gelecek kişiler seçimle gelmeli’ diyor Kanunların Ruhu Üzerine kitabında. Seçimle gelsin demiyorum, yanlış anlaşılmasın. Ne yapalım, 7 yerine 22 kişi yapalım, HSYK’nın üye sayısı, taban genişlesin. Seçim yapmak doğru değil, o halde tabanı genişletelim. Böylece daha sıhhatli karar verir."



Bakan Gönül, "2 madde ile iktidar yargıyı ele geçirecek" denildiğini belirterek, "Bu metin Anayasa Mahkemesine gitti ve mahkeme bir kaç cümleyi kaldırarak metnin esasına girdi. ’Şu metin Anayasaya aykırı değildir’ dedi, vize verdi. Anayasa Mahkemesi de bir mahkeme. En çok ’orayı ele geçirecekler’ diyorlar. Kendisini ele geçirecek metne nasıl izin verir? Bu hükümete karşı sempatiyle baktığı da söylenemez, bakması da gerekmiyor zaten" ifadesini kullandı.



Bakan Gönül, bir gazetecinin "Tek tip askerlik" konusundaki sorusu üzerine, "Tek tip askerlik konusunda epeydir çalışılıyor. Uzun boylu çalışma yapıldı. Genelkurmayda bu çalışma belli yere geldi. Bakanlar Kuruluna tasarı olarak gelmedi. Bakanlık görüşü alınacak ve Bakanlar Kuruluna sunulacak" dedi.



Bedelli askerlikle ilgili soruya karşılık Bakan Gönül, "Hiç ümit yok. Gündemde yok, en azından bugün için" yanıtını verdi.



Bu arada, ziyarete geç katılan AK Parti İzmir Milletvekili Taha Aksoy, CHP’nin Gündoğdu Meydanı’ndaki mitingine atıfta bulunarak, "Miting kalabalığında kaldık" dedi.



Bakan Gönül, bunun üzerine gülerek Aksoy’a "Mitingde kalabalık var mıydı?" diye sordu.



Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği Başkanı Sıtkı Şükürer de yatırım harcamalarında kısıtlama, "üretimde tekleme" olduğunu, buna rağmen mali istikrarda sorun olmadığını belirtti.



Şükürer, reel ekonomik dengesizlikler, gelmeyen yabancı sermaye gibi "katı gerçeklerin" bulunduğunu ifade ederek,"Bu denge sürdürülemez, ya iktisat yönetimi ya da piyasalar kendiliğinden düzeltecektir" dedi.



Kalan bölümü basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Bakan Gönül, Şükürer’e üzerinde Milli Savunma Bakanlığı’nın arması bulunan tabak hediye etti.







