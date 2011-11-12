-Milli Saraylardan ''Harem ve Cariyelik'' kitabı İSTANBUL (A.A) - 12.11.2011 - TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ''Harem ve Cariyelik'' adlı kitap, Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in katılımıyla yarın basına tanıtılacak. TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı İletişim Koordinatörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Milli Saraylar Daire Başkanlığının, saray, köşk ve kasırların etrafında şekillenen zengin tarihi ve kültürel birikimi gün ışığına çıkarmaya ve ilgilileriyle buluşturmaya devam ettiği belirtildi. Bu çerçevede Osmanlı sarayının en merak edilen yönlerinden biri ve belki de en önemlisinin harem yaşamı olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Hakkında yazılan, çizilenlere rağmen, bu konuda derin bir araştırma ve nesnel yaklaşımlı çalışmalar ise henüz bu merakı gereğince karşılayacak kadar çok değildir. İşte bu tarihi sorumlulukla hareket eden Milli Saraylar Daire Başkanlığı, konuyu akademik bir dikkat ve arşiv çalışmasıyla ele alarak, saray hayatıyla ilgili nitelikli yayınlarına 'Harem ve Cariyelik' isimli kitapla bir yenisini daha ekledi. Çalışmayla cariyelik kavramı ve bu kavram üzerinden 19. yüzyıl haremi ele alınıyor. Ayrıca harem ve Harem-i Hümayun kavramlarının irdelendiği ve 19. yüzyılın genel ortamında Osmanlı sarayında harem yaşamına ait genel görünüme yer verilen kitapta, haremle ilgili çalışmaların genel özellikleri ve bu konudaki hatalı bilgilerin nedenleri üzerinde duruluyor. Kitapta daha geniş bir bölüm ise cariyelik kavramına ayrılıyor. Cariyelerin sadece padişah dairesinde olmadığı, valide sultanın, şehzade ve sultan efendilerin de cariyesi olduğu belgelerle ortaya konuyor. Böylece cariyenin sarayda bir hizmet sınıfı olduğuna açıklık getiriliyor. Cariyelerin saraya hangi yollardan temin edildiği, hiyerarşileri, saraydaki yaşamları belge ve yaşayanların anıları ışığında ele alınıyor.'' Kitap, TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in katılımıyla yarın, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenecek basın toplantısıyla tanıtılacak.