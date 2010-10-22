Milli Piyango yılbaşında 35 milyon lira verecek

T24 - Yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesinin tam bilete çıkması halinde, bu Milli Piyango tarihinin en yüksek ikramiyesi olacak

Milli Piyango İdaresi, yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesini 35 milyon lira olarak belirledi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü Recep Biçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 31 Aralık 2010'da yapılacak yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye olarak 1 adet 35 milyon lira verileceğini bildirdi.

2007 ve 2008 yıllarında Piyangonun büyük ikramiyesinin 25 milyon lira olduğuna ve bu rakamın geçen yıl 30 milyon liraya yükseltildiğine işaret eden Biçer, ''Bu yıl büyük ikramiyede 5 milyon liralık bir artışa gittik ve büyük ikramiyeyi 35 milyon liraya çıkardık'' dedi.

Büyük ikramiyeyi belirlerken odaların görüşlerine de başvurduklarını kaydeden Biçer, bayilerin bir bölümünün yılbaşı ikramiyesinin 40 milyon lira ile 50 milyon lira arasında olmasını istediğini, bir bölümünün 35 milyon lira teklifi getirdiğini anlattı. İdarenin genel durum ve diğer etkenleri de göz önünde bulundurarak 31 Aralık gecesinin büyük ikramiyesini 35 milyon lira olarak tespit ettiğini belirten Milli Piyango Genel Müdürü, şöyle devam etti:

''Yılbaşı özel çekiliş biletleri, 29 Kasım Pazartesi günü satışa sunulacak. Milli Piyangonun 31 Aralık'a kadar başka piyango çekilişi olmayacak. 2009 yılında yüzde 97'lik bir satış rakamımız olmuştu. Bu yıl da satışlarda aynı başarıyı yakalayacağımıza inanıyorum. Yılbaşı biletleri bayilere partiler halinde gönderilecek ve 1 aylık bir kampanya dönemimiz olacak.''



Tam bilet 32 lira

Genel Müdür Biçer, yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyeye paralel bilet fiyatlarının da artacağını ifade etti.

Geçen yılbaşı özel çekilişinde 30 liradan satılan tam biletin bu yıl 32 lira olacağını bildiren Biçer, bu çerçevede yarım biletin 16 liradan, çeyrek biletin de 8 liradan satılacağını söyledi. Biçer, ''Büyük ikramiye, 30 milyondan 35 milyona yükseltilirken, büyük ikramiyede yüzde 16,7'lik bir artış meydana geldi. Buna karşılık, bilet fiyatlarında cüzi bir artışa gittik ve bilet fiyatını yüzde 6,7 oranında artırdık'' dedi.



En büyük ikramiye olabilir

Yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesinin tam bilete çıkması halinde, bu Milli Piyango tarihinin en yüksek ikramiyesi olacak. Piyangonun şans oyunlarında bugüne kadar Süper Loto ile 1 kişiye en fazla 24,9 milyon lira kazandıran Talih Kuşu, yılbaşı ikramiyesinin tam bilete çıkması halinde 1 kişiye 35 milyon lira verecek.



Büyük ikramiye 20 yılda 1.591 kat arttı

Öte yandan Milli Piyango İdaresi verilerine göre, bu yılbaşı çekilişinde 35 milyon liraya yükseltilen büyük ikramiye, son 20 yılda 1.591 kat artış gösterdi.

1991 yılında 22 milyar lira (6 sıfır atılması sonrası 22 bin lira) düzeyinde bulunan büyük ikramiye, 1995 yılında 80 milyar lira (yeni parayla 80 bin lira), 1998 yılında 600 milyar lira (yeni parayla 600 bin lira), 1999 yılında ise 1 trilyon lira (yeni parayla 1 milyon lira) oldu.

2000 yılında 3 trilyon liraya (yeni parayla 3 milyon lira), 2001 yılında 5 trilyon liraya (yeni parayla 5 milyon lira), 2002 yılında 8 trilyon liraya (yeni parayla 8 milyon lira), 2003 yılında 10 trilyon liraya (yeni parayla 10 milyon lira), 2004 yılında da 15 trilyon liraya (yeni parayla 15 milyon lira) çıkan büyük ikramiye, 2005 yılında 20 trilyon lira (yeni parayla 20 milyon lira) olarak tespit edildi.

Ancak, söz konusu yıl paradan 6 sıfır atılması sonucu büyük ikramiye 20 milyon YTL olarak ödendi. 2006 yılında da büyük ikramiye değişmedi. 2007 yılında 25 milyon YTL'ye yükseltilen yılbaşı büyük ikramiyesi, 2008 yılında da aynı kaldı. 2009 yılında ise büyük ikramiye 30 milyon liraya çıktı.



24,5 milyon dolarlık ikramiye

Milli Piyangonun yılbaşı büyük ikramiyesi, bugünkü kurlarla döviz bazında 24 milyon 458 bin 421 dolara ulaşıyor. Bu rakam son 20 yılın döviz bazında da en yüksek ikramiyesi olarak belirleniyor.

Talih kuşu, 1990 yılında döviz bazında 5 milyon 114 bin 217 dolar, 2000 yılında 4 milyon 447 bin 685 dolar, 2005 yılında ise 14 milyon 786 bin 337 dolar büyük ikramiye vermişti. Büyük ikramiye, 2007 yılında 21 milyon 430 bin dolar, 2008 yılında ise 16 milyon 324 bin 931 dolar şeklinde hesaplanmıştı.

Bu arada, 35 milyon liralık yılbaşı özel çekilişi, talihlileri faiziyle bile zengin edecek. 35 milyon liranın bankaya yatırılması halinde, yıllık net getirisi 2 milyon 647 bin 750 lira olacak. Bunun günlük faizi de 7 bin 254 lirayı bulacak.

Büyük ikramiyenin 1 aylık mevduata yatırılması durumunda da 217 bin 297 lira faiz elde edilecek.

35 milyon liranın Hazine kağıtlarında değerlendirilmesi halinde ise yıllık getiri 2 milyon 761 bin 500 lirayı bulacak. Böylece günlük getiri de 7 bin 566 liraya çıkacak.

35 milyon lira ile 84 bin 337 adet cumhuriyet altını alınabilecek. Aynı şekilde tanesi 500 bin liradan 70 adet lüks konut veya tanesi 200 bin liradan 175 ev edinilebilecek. Tanesi 100 bin liradan 350 jip satın alınabilecek.