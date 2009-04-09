Milli Piyango talihlileri belirlendi

Milli Piyango'nun bugün yapılan 9 Nisan çekilişinde 1.5 milyon liralık büyük ikramiye, "207250" numaralı bilete isabet etti.



Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, son rakamı (1) ve (9) olan biletler de amorti kazandı.



Milli Piyango'nun 9 Nisan çekilişinde ikramiye kazanan biletlerin numaraları ve ikramiye tutarları şöyle:



1,500,000 TL ikramiye kazanan numaralar

207250



150,000 TL ikramiye kazanan numaralar

375446



5,000 TL ikramiye kazanan numaralar

156227



1,000 TL ikramiye kazanan numaralar

083180 105221 126970 411316 482008



500 TL ikramiye kazanan numaralar

006160 013963 020913 029139 049253 054142 057067 059665 062258 086437 088379 095058 095226 097985 098272 100622 101660 101925 107466 109431 113201 114068 129457 129746 132540 143844 146545 149161 152280 156687 161985 162191 166341 170623 176079 176188 178603 180112 194178 194926 197242 201247 201928 203495 206273 217225 228196 234400 238623 241202 242474 247219 251933 265362 269072 274700 285271 289328 290480 295244 304307 309290 314993 321074 323451 326051 326095 332935 347956 348031 353655 360222 380705 382202 390814 400588 404613 419921 421223 430940 432261 437193 453052 457288 485351 495919 511511 512972 516088 524457 525849 532220 533637 541105 543155 551611 559701 570731 584982 585628



300 TL ikramiye kazanan numaralar

000585 001145 003065 004495 004830 006914 008518 009242 010276 017761 018241 020351 028585 030211 030439 050591 052321 057221 059216 062890 064657 065276 065908 068068 076229 076539 076873 078094 079354 080128 090316 092131 092491 093589 095690 104670 105493 106247 108533 113272 126187 127528 136574 139358 146254 153475 157792 162166 167152 168558 170154 173133 176753 178225 181836 188786 189377 190677 195002 195510 199728 202475 210298 217157 220458 224468 229192 230275 231197 232048 238901 238951 241545 242599 244326 259960 261161 263061 265839 272118 280772 284121 284581 290490 291851 294801 298954 309293 310198 310587 315966 318316 323021 324292 325310 336146 340190 348146 348534 349763 349912 355417 360165 367742 374768 377114 379094 380353 383321 389381 390444 393548 394188 395728 397485 401801 403650 406041 407252 409673 413662 421226 427829 436782 446830 446909 447641 449146 457969 466940 477120 482818 486501 506932 514302 518997 521024 521582 531724 534261 536109 543513 547756 550604 557423 574139 588663 593029 594683 595193



Son 5 rakamına göre 150 TL ikramiye kazanan numaralar

00697 01183 01859 03266 05454 10731 22911 23579 24527 26021 31058 31245 31584 33562 35331 38713 38917 51585 52308 53100 53834 55735 57618 60762 61075 61570 65351 65650 66922 72111 76331 78218 78314 78325 78778 84458 86562 88119 89016 95241



Son 4 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

0063 0068 0156 0273 0556 1875 2037 2380 2495 2665 3025 3489 3614 4177 4647 4891 5140 5521 6502 9619



Son 3 rakamına göre 32 TL ikramiye kazanan numaralar

007 037 048 052 109 502 515 522 536 597



Son 2 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar

39 47 53 65 66



Son 1 rakamına göre 12 TL ikramiye kazanan numaralar

1 9



1,500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

007250 107250 200250 201250 202250 203250 204250 205250 206250 207050 207150 207200 207210 207220 207230 207240 207251 207252 207253 207254 207255 207256 207257 207258 207259 207260 207270 207280 207290 207350 207450 207550 207650 207750 207850 207950 208250 209250 217250 227250 237250 247250 257250 267250 277250 287250 297250 307250 407250 507250



