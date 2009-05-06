Milli Piyango özelleştirme ihalesi yarın

Yılın ilk büyük ihalesi olacak Milli Piyango özelleştirmesinde Milli Piyango İdaresi’ne ait şans oyunlarının özelleştirilmesi ihalesinde, nihai pazarlık görüşmesi yarın yapılacak.



Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Talih Kuşunun, "şans oyunları lisansının 10 yıl süreyle verilerek özelleştirilmesine" ilişkin ihalede, nihai pazarlık görüşmesi yarın saat 14.00'da gerçekleştirilecek.



Karşılığı nakit olmak üzere, planlama, tertip etme ve çekiliş düzenleme hakkı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'ne ait olan piyango, hemen kazan ve sayısal oyunlar ile ilgili mevzuat çerçevesinde izin verilebilecek olan benzer şans oyunlarını içeren lisans ihalesi kapalı zarf içerisinde teklif alınmasının ardından görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek.



2 teklif verildi



Milli Piyangonun özelleştirilmesi süreci, "Şans Oyunları Lisansının Verilmesi, Lisansa Konu Faaliyetlerin Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğin" 15 Ekim 2008 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla başladı.



Söz konusu Yönetmelikle, özelleştirmeye ilişkin hukuki altyapı tamamlandı ve 5 Kasım 2008'de ihaleye çıkıldı. Milli Piyango özelleştirmesinde teklif verme süresi de 15 Nisan 2009 tarihinde sona erdi.



Talih Kuşu özelleştirmesine iki grup teklif vermişti. Teklif veren yatırımcılar, Tepe İnşaat Sanayi A.Ş ile Turkcell A.Ş iştiraklerinden Turktell Bilişim Servisleri A.Ş'nin oluşturduğu Şans Oyunları Yatırım Holding A.Ş. ile Yunan OPAP S.A.-Doğuş Grubu-Fina Holding-Alarko'nun oluşturduğu ortak girişim grubu olmuştu.



Turkcell'in sahip olduğu Turktell tarafından kurulan Şans Oyunları Yatırım Holding'de Tepe Grubu ve Yunanistan'ın önde gelen şirketlerinden OPAP yer aldı.



İhalede ön yeterlik başvurusunda bulunan Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş - Lottomatica S.P.A Ortak Girişim Grubu ise daha sonra konjonktürün uygun olmaması nedeniyle teklif vermeyeceğini açıkladı.



Aynı şekilde ön yeterlilik başvurusunda bulunan, Österreichische Lotterien Gesellschaft m.b.H, Intralot S.A. Integrated Lottery Systems and Services (Intralot A.Ş-Şans Oyunları Entegre Bilişim Sistemleri ve Hizmetleri) de Piyango özelleştirmesinde teklif vermedi.



Son 5 yılda şans oyunları 6 milyar topladı



Bu ay içinde ihale sürecinin tamamlanması beklenen Milli Piyango İdaresi, son 5 yılda şans oyunlarıyla vatandaştan 6 milyar 211 milyon 557 bin lira topladı.



2003-2007 döneminde İdare, düzenlediği şans oyunlarından 6 milyar 211 milyon 557 bin lira hasılat elde ederken, Milli Piyangonun bu dönemdeki diğer gelirleri de 372 milyon 760 bin lira oldu. Böylece, 5 yıllık süreçte, Piyangonun toplam geliri 6 milyar 584 milyon lirayı aştı.



Talih Kuşunun 5 yıllık hasılatı döviz bazında da 4 milyar 475 bin dolar olarak gerçekleşti.

Milli Piyango İdaresi, söz konusu dönemde 2 milyar 616 milyon 155 bin lira ikramiye ödedi. 1 milyar 639 milyon 458 bin lirası Hazineye, 1 milyar 527 milyon 567 bin lirası da diğer kamu kuruluşlarına olmak üzere kamuya 3 milyar 167 milyon 26 bin lira kaynak aktardı.



Böylece döviz bazında 1 milyar 887 milyon dolar ikramiye dağıtıldı, kamuya da 2 milyar 276 milyon dolar kaynak sağlandı.

