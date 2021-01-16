“Milli Piyango'nun devredildiği Sisal-Şans Ortak Girişimi'nin ciroyu ilk yılda 3-5 kat artırma taahhüdünün altından ‘sanal kumar’ gerçeği çıktı”

Sözcü yazarı Nedim Türkmen, bugünkü, “Milli Piyango sanal kumar oynatıyor” başlıklı yazısında, “Milli Piyango'nun 10 yıl süreyle devredildiği Sisal-Şans Ortak Girişimi'nin ciroyu ilk yılda 3-5 kat artırma taahhüdünün altından ‘sanal kumar’ gerçeği çıktı. İsteyen Türk vatandaşı internet sitesinden dilediği miktar ve sayıda sanal kumar oynayabiliyor” dedi.

Daha önce, “Yeni modelle Milli Piyango'nun cirosunun sadece ilk yılda yaklaşık 3 katına çıkartılacağını ve Sisal-Şans Ortak Girişimi'nin operasyonlarını bayi komisyonları da dahil olmak üzere %9.5 komisyon oranıyla yürüteceğini” belirttiğini hatırlatan Türkmen, “İşletmeci şirketin ciroyu 3-5 kat artırma taahhüdünün altından ‘sanal kumar’ oynatma gerçeği çıktı. Yanlış duymadınız, Milli Piyango internet sitesinde sanal kumar oynatıyor” diye yazdı.

Türkmen devamında da şunları kaydetti:

“Bugün https://www.millipiyangoonline.com/kazi-kazan adresine giren bir Türk vatandaşı; kumar oynamanın yasal olduğu ülkelerden erişilebilen, çevrimiçi oyunların birebir aynısına farklı bir isimle erişebilmekte ve dilediği miktar ve sayıda sanal kumar oynayabilmektedir.

Söz konusu “çevrimiçi oyunların” yazılım tedarikçilerine bakıldığı zaman, Milli Piyango'nun internet sitesi üzerinden sanal bir kumarhane işlettiği daha net olarak ortaya çıkacaktır.

Yirmiyi aşkın oyunun yazılım tedarikçisi olarak, Londra merkezli “Instant Win Gaming” ve Malta merkezli “SG Dijital” şirketlerinin, William Hill, Betsson gibi devasa online bahis ve casino sitelerine de hizmet verdikleri gözükmektedir. Söz konusu yazılım şirketlerinin, “Gambling Commission” ve “Malta Gaming Authority” gibi kumar lisansı veren kuruluşlara üye oldukları da basit bir açık kaynak araştırması ile anlaşılabilmektedir. Söz konusu şirketlerin faaliyet alanları da kumar yazılımları ve casino sunucuları olarak belirtilmiştir."

Nedim Türkmen, “Lisans sahibi şirket, yasal mevzuatın dağınıklığından ve tanımlamalardaki muğlak ifadelerden yararlanarak, yasal görünümlü bir kumarhane işletmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

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