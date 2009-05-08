Milli Piyango ihalesini bu yıl yenilenecek

Özelleştirme İdaresi Başkanı (ÖİB) Metin Kilci, bu yıl içinde Milli Piyango ihalesini yenilemeyi planladıklarını bildirdi.



Kilci, "Daha katılımcı, daha rekabetçi bir ihale öngörüyoruz" dedi.



Kilci, bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada, dün nihai pazarlık görüşmeleri gerçekleştirilen Milli Piyango ihalesinin, ihale komisyonunun iptal kararıyla sonuçlandığını anımsattı.



"Bizim özelleştirme sürecindeki kararlılığımız devam ediyor" diyen Kilci, geçen 6 yıllık uygulamada bunun birçok örneğinin olduğunu söyledi.



Yakın zamanda değerlendirme yapıp, bu yıl içinde Milli Piyango ihalesini yenilemeyi planladıklarını belirten Kilci, daha katılımcı ve daha rekabetçi bir ihale öngördüklerini, bu çerçevede hem ihale yapısının hem de zamanlamanın gözden geçirileceğini kaydetti.



ÖİB Başkanı Kilci, şöyle devam etti:

"Az sayıda katılımcının olduğu ihalelerde rekabet düzeyi düşük kalıyor. Bizim amacımız katılımcı sayısını artırmak. Belki gerek ihale şartnamesinde gerekse sözleşmelerde yapılması gereken birtakım değişiklikler olabilir. Nitekim bu ihale sürecine 5 grup ile başladık. Her bir grupla kapsamlı görüşmeler yürüttük. Gerek ihale şartnamesi gerekse diğer ihale dokümanlarına ilişkin geri bildirimler aldık o dönemde. Tabi bunların hepsinin dokümanlara yansıması mümkün olamadı. Yeni ihalede bunların değerlendirilmesi ve dokümana yansıması olabilir."



Metin Kilci, değer tespitini esas alan konuların da gözden geçirilebileceğini söyledi.

