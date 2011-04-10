-MİLLİ PİYANGO ÇEKİLDİ ANKARA (A.A) - 09.04.2011 - Milli Piyango'nun bugün yapılan çekilişinde 1,5 milyon liralık büyük ikramiye ''294944'' numaralı bilete isabet etti. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, son rakamı sıfır (0) ve dokuz (9) olan biletler amorti kazandı. Milli Piyangonun 9 Nisan çekilişinde ikramiye kazanan biletlerin numaraları ve ikramiye tutarları şöyle: 1,500,000 TL ikramiye kazanan numaralar 294944 150,000 TL ikramiye kazanan numaralar 200259 10,000 TL ikramiye kazanan numaralar 046531 1,000 TL ikramiye kazanan numaralar 128321 334515 352294 524882 547187 300 TL ikramiye kazanan numaralar 006975 011317 011337 015657 019953 021543 023332 037523 041714 043011 052715 053927 056789 069996 081044 088745 089157 095151 097372 107199 111112 111324 117716 118961 122948 126350 131583 133648 136609 138218 139242 141738 152863 154526 155102 161374 167497 169616 171984 178456 186035 187217 191188 191352 194307 201268 205585 207721 212739 221159 242003 247608 249367 249862 250006 253263 262824 266937 269065 274443 281723 284361 284532 307457 322656 329510 331574 333062 360023 363803 379053 393320 393593 394242 396232 396877 398404 399999 405152 423728 438822 455700 472768 475764 485761 486354 495033 495204 496819 501593 535448 537733 542016 550940 557830 566503 570285 578240 595302 598155 200 TL ikramiye kazanan numaralar 018558 024330 027382 028040 028978 032515 039609 039846 040820 042105 042307 048937 051915 066045 070080 070183 074369 074476 074569 074583 075368 080075 091610 092415 094770 097961 105361 106473 109885 113708 121132 121652 129642 132353 132429 134292 136112 137327 142955 147424 150704 153677 154045 156428 165304 166935 167676 176917 179022 182973 184293 185048 187670 188730 194124 195894 196319 200252 200420 206260 206826 207884 214735 223310 227901 231973 234924 235222 235490 238286 239731 249355 255036 256200 257197 261564 276538 279044 280220 285663 290439 293054 297106 298009 300281 307342 308815 309461 312151 312270 315833 317595 340962 343090 347088 349254 351730 360684 372220 373730 375297 375892 378276 381210 391581 395247 395939 403196 409077 431700 432027 456063 456884 457703 459829 461923 464690 474327 475912 476327 482547 497631 508761 510120 510347 516482 521516 521778 526100 527720 532855 538922 539229 541628 543697 546514 546597 556511 556797 565819 572651 573832 575792 577920 578871 587955 590738 593036 596151 597654 Son 5 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar 02448 02809 07473 08973 10572 11257 13425 14516 14730 16601 19263 22036 22241 24816 27334 29762 33198 34005 35485 36522 37101 37290 39362 40347 41864 41993 46761 51715 54125 56836 59699 61244 67323 67628 68922 70516 71198 73299 75358 76814 80020 81781 84683 87012 92998 93985 96202 96240 97400 99179 Son 4 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar 0232 0724 1047 1453 3297 3394 5072 5865 6131 6317 7127 7586 8088 8429 8467 8681 8896 9015 9250 9680 Son 3 rakamına göre 40 TL ikramiye kazanan numaralar 004 025 097 332 338 630 698 785 827 966 Son 2 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar 18 35 43 48 82 Son 1 rakamına göre 12 TL ikramiye kazanan numaralar 0 9 1,500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar 094944 194944 204944 214944 224944 234944 244944 254944 264944 274944 284944 290944 291944 292944 293944 294044 294144 294244 294344 294444 294544 294644 294744 294844 294904 294914 294924 294934 294940 294941 294942 294943 294945 294946 294947 294948 294949 294954 294964 294974 294984 294994 295944 296944 297944 298944 299944 394944 494944 594944