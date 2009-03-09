Milli Piyango çekildi

Milli Piyango'nun bugün yapılan 9 Mart çekilişinde 1 milyon 500 bin liralık büyük ikramiye, "542887" numaralı bilete isabet etti.



Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, son rakamı dört (4) ve altı (6) olan biletler de amorti kazandı.



Milli Piyangonun 9 Mart çekilişinde ikramiye kazanan biletlerin numaraları ve ikramiye tutarları şöyle:



1,500,000 TL ikramiye kazanan numaralar

542887



150,000 TL ikramiye kazanan numaralar

353120



10,000 TL ikramiye kazanan numaralar

438928



1,000 TL ikramiye kazanan numaralar

222824 229665 280133 281017 388500



400 TL ikramiye kazanan numaralar

002909 004387 006455 008174 015047 021000 024122 026608 030560 032140 049109 063082 075649 083891 084722 089755 095273 096909 097263 103808 103875 104443 116278 119512 120662 120815 137160 137370 144251 150217 180424 181040 190081 194228 200089 201115 202957 204324 205192 207929 209415 210891 217383 220966 225414 226242 236348 237418 242558 259415 262892 290361 291751 297192 301667 303101 311447 327600 327715 334599 344644 354774 356813 359164 390031 396545 416936 430658 432282 433542 438694 441146 442931 457356 458665 462208 468523 486091 490011 490649 502056 502817 505415 509543 510425 512988 513195 519873 520696 530317 533986 549365 550614 555134 557871 558949 562415 570170 581407 589569



300 TL ikramiye kazanan numaralar

003015 003636 008160 023126 023909 025591 026275 027026 034537 034595 037798 049921 060008 061370 061814 067339 067341 071722 081185 082203 086332 086383 097636 097649 101101 101301 103133 107020 107165 108899 109957 112551 113723 123398 126869 127751 131223 131663 137825 139431 140464 144200 145155 146174 152544 153633 158050 164145 166342 166697 171272 172716 174203 178000 180335 192270 203196 204247 206106 207826 218890 226314 226469 228044 233946 241782 243793 244231 271188 272132 276144 278617 279106 281051 283085 283513 285330 291132 294971 296233 298149 300939 307361 320412 321578 323909 332001 332170 334828 335713 338930 341652 342120 355104 361607 365454 369182 374039 376769 381804 381813 390053 392873 403791 404917 410630 412823 416679 427417 431327 435663 441542 444594 447353 447524 455998 458706 461054 463935 463961 468341 468701 470698 477610 477637 482264 508952 511161 511784 512234 515393 526808 527201 530134 531590 532774 538276 541230 544360 546708 547008 558074 562247 564237 569612 573704 593402 593562 595270 599123



Son 5 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar

04652 06593 08194 09302 09518 10404 10806 16377 20331 21441 22720 23073 23181 23831 25268 27852 35169 36263 36375 37073 38107 39249 43084 45108 45470 45758 46543 46871 46909 53107 53525 57875 58104 59757 60369 62026 64425 65744 67813 69833 72508 73672 73969 76162 77815 82182 87419 88217 88830 94112



Son 4 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

1596 2242 2418 2634 2921 3735 3758 5657 6080 6637 6727 6950 7286 7942 8623 8918 9006 9084 9155 9938



Son 3 rakamına göre 30 TL ikramiye kazanan numaralar

039 206 218 412 438 535 722 818 866 923



Son 2 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar

19 73 84 89 92



Son 1 rakamına göre 12 TL ikramiye kazanan numaralar

4 6



1,500 TL teselli ikramiyesi kazanan numaralar

042887 142887 242887 342887 442887 502887 512887 522887 532887 540887 541887 542087 542187 542287 542387 542487 542587 542687 542787 542807 542817 542827 542837 542847 542857 542867 542877 542880 542881 542882 542883 542884 542885 542886 542888 542889 542897 542987 543887 544887 545887 546887 547887 548887 549887 552887 562887 572887 582887 592887



