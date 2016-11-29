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Yaşam

Milli Piyango biletleri satışa sunuldu

Büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen vatandaşlar, Eminönü'ndeki Nimet Abla bilet bayisi önünde uzun kuyruklar oluşturdu

29 Kasım 2016 18:07

Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi 60 milyon lira olan yılbaşı biletleri piyasaya çıktı. Büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen vatandaşlar, Eminönü'ndeki Nimet Abla bilet bayisi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Milli Piyango İdaresi tarafından bu seneki yılbaşı ikramiyesi 60 milyon lira olarak belirlendi. Yeni yıla kısa bir zaman kala Eminönü'ndeki Nimet Abla bayisine akın eden vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu. Biletlerin çoğu ilk günden tükenirken, vatandaşlar şanslı olduğunu düşündükleri Nimet Abla bayisi önünde uzun kuyruklar oluşturmaya devam ediyor. Uzun zaman sıra bekleyen vatandaşlar, renkli görüntüler oluşturdu.

 

"Yeni yıl da bütün halkımıza hayırlı uğurlu olsun" 

 

Nimet Abla bayisinin satış görevlisi Hasan Pan (55), bugün sabah 07.00 itibariyle biletlerin satışa çıkmasının ardından, bayinin önünde uzun kuyruklar oluştuğunu belirterek, şöyle konuştu: 

"Milli Piyango satışlarında ilk gün olmasına nazaran yüksek bir talep var, umarım satışlarımız daha da iyi gidecek. Vatandaşın talebi yüksek. Vatandaşlarımız ilk etapta çeyrek bilet ağırlıklı alıyor. Bugün ilk olmasına rağmen bir hayli satış var. Nimet Abla milli piyangoda ekol olmuş, 1928 yılından beri şans dağıtıyor. Büyük ikramiye Nimet Abla'da satılıyor. Ne kadar çok bilet o kadar şans. Yeni yıl da bütün halkımıza hayırlı uğurlu olsun."

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