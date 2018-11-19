Milli Piyango bileti satıcılarının dijital isyanı

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR Milli Piyango ve Şans Oyunlar Bayileri Esnaf Odası Başkanı Paşa Çakmak, yılbaşı ikramiyesi 70 milyon TL olan Milli Piyango biletlerinin dijital de satıldığını belirterek, sayısal makineler için 23 bin 600 TL para istendiğini, bilet bile almakta zorlanan bayinin bu parayı vermesinin mümkün olmadığını söyledi.

Geleneksel Milli Piyango biletleri, artık sayısal da üretilmeye başlandı. Bu biletler, sayısal oyun bayilerindeki makinelerde basılarak satışa sunuluyor. Vatandaşlar, seyyar Milli Piyango bileti bayilerinin yanı sıra Sayısal Loto bayilerinden de sayısal üretilmiş bilet alabiliyor. Yeni uygulamaya göre, çekiliş planındaki numaraların bir kısmı basılı, bir kısmı da sayısal satışa sunuluyor. Sayısal satılan biletler, merkezi oyun sisteminden düşülüyor.

İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunlar Bayileri Esnaf Odası Başkanı Paşa Çakmak, bu yıl toplu bilet alan bayilerin bazı bankalarla anlaşmalarını iptal ettiklerini vurgulayarak, onlardan bilet alarak seyyar satış yapan bayilerin de bu nedenle zor durumda kaldığına dikkat çekti. Çoğu engelli ve yaşlı olan bayilerin mağdur olduğunu söyleyen Çakmak, bu sorunun yanı sıra dijital piyangonun da seyyara bir darbe vurduğunu söyledi. Paşa Çakmak, şöyle dedi:

\"Milli Piyango biletlerinin yüzde 10\'u sayısal makinelere yüklendi. Kalan biletleri hipermarketler, toptancılar ve şirketler alıyor. Seyyarların satabileceği miktar çok az. Büyük toptancılar ev ve dükkanları ipotek göstererek karşılığında bilet alabiliyor ve sermayesi olmayan kişilere bilet veriyor. Üyelerimizin yaklaşık yüzde 25\'inde sermaye var, diğerlerinde sermaye yok. Bu yıl sermayesi olan biletçiler bile bilet almakta sıkıntı yaşıyor. Çünkü bazı bankalarla olan anlaşmalar iptal edildi. Sermaye sahipleri de bilet temin edemediği için ekonomisi olmayan, gücü olmayan üyelerimize satış yapamayacak. Bence odaların güçlendirilmesi gerekiyor. Odalar, üyelerine sermaye desteği verebilmeli. Devlet, piyangocular odalarına üyelerine dağıtması için faizsiz para verme yetkisi sunmalı. Üyeler para bulamıyor, kooperatif ipotek istiyor, banka kredi kartına vermiyor. Toptancı bilet getirtemediği için tefeciden para almayı düşünen üyelerimiz bile oldu. Bir üyemin anlattığı kadarıyla; tefeci 20 bin TL\'ye 5 bin TL faiz istemiş. Sayısal makine 23 bin 600 TL. Seyyarlar 100 tane bileti zor alıyor. Makineyi nasıl alsın?\"

\'ÜYELERİMİZİN YÜZDE 90\'I ENGELLİ\'

Seyyar satış yapan üyelerin yaş oranının çok yüksek olduğunu ve yüzde 90\'a yakınının engelli olduğunu söyleyen Çakmak, \"Günlük 20-25 TL kazanabiliyorlar. Evlerine ekmek götüremiyorlar. Bu insanlar satamayıp seyyar satışı bıraktıkları an devlete de zarar getiriyor. Çünkü yüzde 90\'a yakını engelli ve yaşlı. Yapacağı başka bir işi olmayan insanlar. Kadın seyyar satıcılarımız tacize uğruyor, takip ediliyor. Ortalama 300\'e yakın kadın üyemiz var. Kadınlar da bu meslekte çok zorlanıyor. Çok sayıda üyemizin hiç sosyal güvencesi yok\" diye konuştu.



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