Milli Piyango, 5 yılda 4,5 milyar dolarlık hasılat topladı

İşletme hakkı devri için ihaleye çıkılan Milli Piyango İdaresi, son 5 yılda şans oyunlarıyla vatandaştan 6 milyar 211 milyon 557 bin YTL topladı.



Talih Kuşu’nun şans oyunları arasında vatandaştan en fazla ilgiyi de sayısal oyunlar görüyor.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, 2003-2007 döneminde İdare, düzenlediği şans oyunlarından 6,2 milyar YTL hasılat elde etti. Piyango İdaresi’nin, bu dönemdeki diğer gelirleri de 372 milyon 760 bin YTL oldu. Böylece 5 yıllık süreçte, Piyangonun toplam geliri 6 milyar 584 milyon YTL'yi aştı.



Talih Kuşu’nun 5 yıllık hasılatı döviz bazında da 4 milyar 475 bin dolar olarak gerçekleşti.

Milli Piyango İdaresi, söz konusu dönemde 2 milyar 616 milyon 155 bin YTL ikramiye ödedi. 1 milyar 639 milyon 458 bin YTL'si Hazineye, 1 milyar 527 milyon 567 bin YTL'si de diğer kamu kuruluşlarına olmak üzere kamuya 3 milyar 167 milyon 26 bin YTL kaynak aktardı.



Böylece döviz bazında 1 milyar 887 milyon dolar ikramiye dağıtıldı, kamuya da 2 milyar 276 milyon dolar kaynak sağlandı.



Sayısal oyunlar gözde



Son 5 yıllık dönemde, Piyangonun şans oyunlarında en fazla ilgiyi sayısal oyunlar çekti. Sayısal Loto, Şans Topu ve On Numara ile geçen yıl içinde devreye giren Süper Loto'ya 4 milyar 231 milyon 728 bin YTL yatırıldı.



Aynı süreçte vatandaş 1 milyar 369 milyon 58 bin YTL'lik Piyango bileti aldı, Hemen Kazan kartlarına da 610 milyon 769 bin YTL ödedi.



Bu dönemde doldurulan Sayısal Loto kuponu adedi ise 10 milyar 359 milyon 425 bin 96'ya ulaştı. Bunun 6 milyar 291 milyon 159 bin 432'sini Sayısal Loto, 2 miyar 789 milyon 867 bin 125'ini Şans Topu, 1 milyar 219 milyon 924 bin 677'sini On Numara, 58 milyon 473 bin 862'sini de Süper Loto kuponları oluşturdu.



5 yılda 343 milyon 310 bin 834 adet Milli Piyango bileti, 1 milyar 84 milyon 335 bin adet de Hemen Kazan kartı satıldı.



Bu şekilde ülkemizde söz konusu dönemde yılda ortalama 2 milyar 72 bin sayısal oyun kolonu dolduruldu, 68 milyon 662 bin piyango bileti satın alındı, 216 milyon 867 bin adet de Hemen Kazan kartı kazındı.



Milli Piyango İdaresi verilerine göre, ülkemizde piyango biletlerinde kazanma ihtimali normal çekilişlerde 600 binde 1, yılbaşı çekilişlerinde ise 10 milyonda 1 düzeyinde bulunuyor.

Kazanma olasılığı, sayısal oyunlarda dae 2 milyon 546 bin 203'de 1 ile 25 milyon 827 bin 165'de 1 arasında değişiyor. Hemen Kazanlarda ikramiye kazanma şansı ise yüzde 30,2 ile yüzde 32,4 olarak belirleniyor.



Her 10 liranın 4’ü Marmara Bölgesi’nden



Bu arada Milli Piyango İdaresinin sayısal oyunları, en fazla Marmara Bölgesinde oynanıyor.

Sayısal oyun hasılatının yüzde 41,9'unu Marmara Bölgesi karşılarken, bunu yüzde 17,5 ile Ege Bölgesi, yüzde 16,8 ile İç Anadolu Bölgesi, yüzde 11,4 ile de Akdeniz Bölgesi izliyor.



Hasılatın yüzde 7,2'sini Karadeniz Bölgesi, yüzde 2,5'unu ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi sağlıyor.



Öte andan 2008 başı itibariyle Milli Piyangonun 10 bin 665'i Piyango ve Hemen Kazan, 3 bin 956'sı da sayısal oyun bayisi olmak üzere 14 bin 621 bayisi bulunuyor.



Bu bayilere 2003 yılında ortalama 5 bin 888 YTL komisyon ödendi. Bu tutar, 2007 yılında 8 bin 426 YTL'ye yükseldi.