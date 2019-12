Milli Piyango 5 yılda 234 milyoner yarattı

T24 - Milli Piyango İdaresinin şans oyunları, son 5 yılda 234 kişiyi milyoner yaptı.





2005-2010 döneminde Milli Piyango Bileti, Sayısal Loto, Süper Loto, Şans Topu ve On Numara, bin 495 kişiye 100 bin liranın üzerinde para dağıttı.





Bu dönemde piyangonun şans oyunlarından 1 milyon lira ve üzerinde ikramiye kazananların sayısı 234 olarak belirlendi. Milyonerlere ödenen toplam ikramiye de 606 milyon 782 bin 113 lirayı buldu.





2005 yılı başından bu yılın Nisan ayına kadar olan dönemde 41 kişi milli piyango bileti ile, 155 kişi Sayısal Loto ile, 28 kişi Süper Loto ile, 10 kişi de Şans Topu ile milyoner olma şansını yakaladı.







237 kişi de en az yarım milyon lira kazandı







Milli Piyango İdaresinin şans oyunları, 5 yılda 237 kişinin de, 500 bin lira ile 1 milyon lira arasında ikramiye kazanmasını sağladı.





Bunların 41'i Milli Piyango Bileti, 131'i Sayısal Loto, 61'i Şans Topu, 1'i On Numara, 3'ü de Süper Loto ile şans elde etti.





Oyunlardan 250 bin lira ile 500 bin lira arasında ikramiye kazananların sayısı ise 408 olarak belirlendi. Bu süreçte Milli Piyango Bileti 130 kişiye, Sayısal Loto 127 kişiye, Şans Topu 142 kişiye, On Numara da 9 kişiye 250 bin lira ile 500 bin lira arasında ikramiye dağıttı.





2005'ten günümüze 193 kişi milli piyango biletinden, 7 kişi Sayısal Loto'dan, 280 kişi Şans Topu'ndan, 136 kişi de On Numara'dan 100 bin lira ile 250 bin lira arasında para kazandı.





Bu şekilde söz konusu dönemde 616 kişi talih oyunlarından 100 bin ile 250 bin lira arasında ikramiye kazandı.