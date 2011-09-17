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Spor

Milli okçunun sesini duyan var mı? ERZURUM (A.A)

17 Eylül 2011 14:55

-Milli okçunun sesini duyan var mı? ERZURUM (A.A) - 17.09.2011 - Londra'da, 2012 yılında yapılacak paralimpik yaz oyunlarına katılmaya hak kazanan okçu Doğan Hancı'nın, yeni bir tekerlekli sandalye alamaması durumunda oyunlara katılamama riski bulunuyor. Mili okçu Hancı, geçtiğimiz günlerde İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan paralimpik yaz oyunları seçmelerine katıldığını ve burada 80 sporcu arasından oyunlara katılmaya hak kazanan 28 sporcu arasına girmeyi başardığını söyledi. Olimpiyat barajını ikinci sırada yer alarak aştığını hatırlatan Hancı, hedefinin oyunlara katılarak, Türkiye'ye madalyayla dönmek olduğunu belirterek, bu hayalini yerine getirmekle ilgili en büyük kaygısının ise eskiyen tekerlekli sandalyesi olduğunu ifade etti. Milli okçu, hiçbir kurum ya da kişinin kendisine sponsor olmadığını ve maddi anlamda sıkıntılar yaşadıklarını anlatarak, şunları kaydetti: ''Eğer bir destek bulamazsam durumum çok zor. Sandalyemi 6 yıldır kullanıyorum ve haliyle eskidi. Standartlara uygun sandalyeler ise çok pahalı. Benim satın alabilecek ekonomik gücüm yok. Çünkü bu sandalyelerin fiyatları 6 ile 7 bin avro civarında. Olimpiyatlara kadar bu sandalyenin yenisini almak zorundayız. Müsabakalarda kullandığımız tekerlekli sandalyenin standartlara uygun olması lazım. Mili takımımızın şu anda böyle bir ödeneği yok. Bugüne kadar da olmadı. Bugüne kadar bir şekilde sandalyemizi tedarik ettik. Bireysel anlamda bu sorunu çözmek için birkaç yere başvurduk ama bir sonuç alamadık. Büyüklerimden, kamudan ve belediye başkanımızdan destek bekliyorum.'' Hancı, İngiltere'de yapılan seçmelere mevcut sandalyesiyle katılmak zorunda kaldığını ifade ederek, ''Seçmelerde bu nedenle uyarı aldım. Bir daha bu sandalyeyle gelmemem yönünde ciddi uyarıda bulundular. 'Bu son olsun. Sandalyeni değişmen lazım' dediler'' şeklinde konuştu. Hancı'nın antrenörü Hikmet Dumanoğlu ise, yarışmalarda kullanılan sandalyelerin titanyumdan yapıldığını ve ithal olduğu için pahalı olduğunu vurgulayarak, mevcut sandalyenin 6 yıl önce, dönemin valisi Celalettin Güvenç tarafından alındığını söyledi.

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