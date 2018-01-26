Milli Mutabakat Komisyonu üçüncü kez toplandı

18 Ocak'ta çalışmalarına başlayan AK Parti ile MHP arasındaki Milli Mutabakat Komisyonu üçüncü buluşmasını bugün gerçekleştirdi. Basına kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık 2 buçuk saat sürdü.

Toplantıya AKP'den Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, MHP'den ise Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ile İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu katıldı.

Üçüncü kez bir araya gelen ittifak komisyonunun ele alacağı konulardan öncelikli olanın yerel seçimler olduğu açıklanmıştı

Yerel seçimlere yönelik uyum paketinin yanı sıra, ittifak formüllerinin de masada olacağı belirtilmişti.