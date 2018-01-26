T24 LogoT24 Logo
Gündem

Milli Mutabakat Komisyonu üçüncü kez toplandı

AKP ile MHP arasındaki Milli Mutabakat Komisyonu üçüncü kez toplandı

26 Ocak 2018 22:48

18 Ocak'ta çalışmalarına başlayan AK Parti ile MHP arasındaki Milli Mutabakat Komisyonu üçüncü buluşmasını bugün gerçekleştirdi. Basına kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık 2 buçuk saat sürdü.

Toplantıya AKP'den Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, MHP'den ise Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ile İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu katıldı.

Üçüncü kez bir araya gelen ittifak komisyonunun ele alacağı konulardan öncelikli olanın yerel seçimler olduğu açıklanmıştı

Yerel seçimlere yönelik uyum paketinin yanı sıra, ittifak formüllerinin de masada olacağı belirtilmişti.

 

ETİKETLER

Milli Mutabakat KomisyonuMHPAKPtoplantı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24