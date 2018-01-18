‘Milli Mutabakat Komisyonu' toplandı: Öncelik yerel seçimler

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mutabakatı ile kurulan ‘İttifak Komisyonu’ ilk toplantısını yaptı. Meclis'te yapılan ve yaklaşık bir buçuk saat süren görüşmede komisyonun adı ‘Milli Mutabakat Komisyonu’ olarak belirlendi. Komisyonun uyum yasalarını ele alacağı ve yerel seçimler düzenlemesine öncelik vereceği öğrenilirken görüşmeler sırasında resmi tutanak da tutulmayacağı kaydedildi. Komisyonun salı günü tekrar bir araya geleceği belirtildi.

TBMM Genel Sekreterlik toplantı salonunda yapılan görüşmeye AKP'den; TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal; MHP’den ise Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu katıldı.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, “Seçim ittifakı meselesi seçim kanunları içinde bir değişiklik olarak bu çalışmanın bir alt başlığındır. Bu çalışma sadece onu kapsayan bir çalışma değil yeni hükümet sistemi bağlamında devletin yeniden yapılandırılması anlamındaki kanun değişikliklerini kapsayan bir çalışmadır” dedi.

Şentop, komisyonun ikinci toplantısını önümüzdeki salı günü gerçekleştireceğini açıkladı.

MHP kanadından Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ise “Sadece seçim ittifakı değil, bunu da kapsayan uyum yasalarını da görüşecek bir komisyon” açıklamasını yaptı.

“Öncelik yerel seçim kanununda “

Alınan bilgiye göre, komisyonun adı, Cumhurbaşkanı ve Bahçeli görüşmesinde ‘Milli Mutabakat Komisyonu’ olarak belirlendi. Toplantıda çalışma usul ve yöntemleri belirlendi. Hangi başlıkları hangi sıra ile görüşeceklerinin belirlendiği kaydedildi. Sadece İttifak değil, tüm uyum yasalarının ele alacağı belirtildi. AKP’nin genel merkezde oluşturduğu komisyon çalışmalarının da burada ele alınacağı öğrenildi. Önceliğin ise yerel seçimlere ilişkin düzenleme olacağı kaydedildi.

“Çalışmanın ucu açık”

Toplantıda taraflar arasında bir metin alışverişi olmadığı belirtiliyor. Önümüzdeki hafta toplanması beklenen komisyonun her çalışma ardından genel başkanlara bilgi vereceği belirtildi. Çalışmanın tamamlanması için bağlayıcı bir takvim konulmadığı ifade edilirken görüşmelerde resmi tutanak tutulmayacağı da öğrenildi.

Toplantı sonrasında AKP’li Şentop’un açıklaması şöyle:

"Bütün bu süreç MHP ile birlikte bir ortak duruşu Türkiye’nin hem geçmişinden kaynaklanan tecrübelerimizden hem de geleceğe dair tehdit tehlike ve riskler karşısında bir yerli ve milli duruşu ortaya koyan bir kararlılığımız vardı. Bu sadece bir soyut ifadeden slogandan ibaret değil. Bu birlikte duruşu 16 Nisandan itibaren somutlaştırmış olduk. Bütün bu sonucun neticesi olarak bu milli mutabakat komisyonu önümüzdeki dönemde neler yapılabileceğinin konuşulacağı bir komisyon olacak. Anayasa değişikliğinin zorunlu kıldığı bazı yasal düzenlemeler yapılması gerekiyordu. AK Parti’nin ve MHP’nin çalışmaları vardı. Bunları birlikte nasıl bir sonuca ulaştırabiliriz diye bunlar konuşulacak. Seçim ittifakı meselesi seçim kanunları içinde bir değişiklik olarak bu çalışmanın bir alt başlığındır. Bu çalışma sadece onu kapsayan bir çalışma değil yeni hükümet sistemi bağlamında devletin yeniden yapılandırılması anlamındaki kanun değişikliklerini kapsayan bir çalışmadır. Çalışmalarımızı birlikte sürdüreceğiz."

MHP’li Mustafa Kalaycı’nın açıklaması şöyle:

"Milli mutabakat komisyonunun ilk toplantısını gerçekleştirdik. Erdoğan’ın daveti üzerine 10 Ocak günü Külliye’de yapılan görüşmede her iki parti sadece seçim ittifakı değil, bunu da kapsayan uyum yasalarını da görüşecek bir komisyon. Seçim ittifakıyla ilgili de temel anlamda bir mutabakat var. Sayın liderlerimiz arasında bu husus görüşülmüş ve gerekli açıklamalar yapılmıştır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi milletimizin tercihidir, milli mutabakat da milletimizin iradesidir, kararıdır. Bizim komisyon olarak yapacağımız çalışmalar cumhuriyetimizin yüzüncü yılında Türkiye’yi lider ülke yapacak cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hukuki alt yapısını oluşturmak. Hızla hangi düzenlemeleri yapacağımızı konuştuk. İnşallah bu yönde çalışmalarımız devam edecek."